Молодежь Новодвинска сыграла в "Прогресс"

В минувшее воскресенье в актовом зале новодвинской школы №3 было шумно и весело – во внеурочное время здесь собрались молодые люди, для которых выходной день – не повод сидеть дома и скучать. Праздному времяпровождению они предпочли участие в интеллектуально-развлекательной игре «Прогресс», придумали и провели которую члены молодежного совета Архангельского ЦБК.

— Для нас эта игра стала пилотным проектом, который мы разрабатывали, продумывали и организовывали несколько месяцев, – рассказывает председатель моложёного совета АЦБК Вадим Воротынский. – Мы не хотели, чтобы наша игра была похожа на «Что? Где? Когда?» или «Брейн ринг», а стремились собрать в ней все лучшее, что есть в этих играх, но при этом придать ей свои особенности. И мы надеемся, что у нас получилось.

Два с лишним часа три команды: «IT», «Бобры» и «Синие ястребы» сражались за право называться самыми эрудированными и веселыми. Для этого им надо было показать лучше результаты в остроумии, небанально продолжив придуманную организаторами фразу, а также продемонстрировать собранность и хорошую реакцию, быстрее соперников угадав название фильма, посмотрев лишь небольшой его фрагмент. Постепенно задания усложнялись и в конце игры ребятам приходилось решать уже более сложные задачки из самых разных сфер жизни и науки.

— В нашей команде все коллеги – мы вместе работаем на комбинате. Мы стараемся не пропускать подобные мероприятия – всегда принимаем участия в играх и спортивных соревнованиях. Вот и на этот раз, увидев объявление на корпоративном портале, решили собрать команду и сыграть, – рассказывает Дмитрий Рудаков из команды «Синие ястребы». – Мы рады, что пришли. Получилось весело и интересно.

После трех игровых этапов строгое жюри, в состав которого помимо руководителей АЦБК вошли представители администрации города, выбрало победителя. Им стала команда «IT», сообщает сайт "Правда Севера".

— Мы поддержали идею нашего молодежного совета, потому что, как и ребята, мы ставим перед собой цель максимально привлечь работников предприятия не только к трудовой деятельности, но и к своему собственному развитию, – говорит административный директор Архангельского ЦБК Ольга Саввина. – Тем более на таких мероприятиях можно в неформальной и нерабочей обстановке встретиться с коллегами, друзьями, а заодно и узнать что-то новое, определить для себя перспективы личностного развития. Я надеюсь, что в будущем эта игра перерастет из пилотного корпоративного проекта в общегородское мероприятие.