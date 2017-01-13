Новости дня

В Онеге предприниматель получил штраф за обман при ремонте дороги

В Архангельске прошли соревнования по зимнему парусному спорту

Архангельск: отставки и назначения января

"Ростелеком" продолжает развитие сетей на территории Поморья

Мобильная версия 16+

Пятница, 27 января, 13:33

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/01/27/48797.html

Экономика

"Ростелеком" продолжает развитие сетей на территории Поморья

"Ростелеком" продолжает развитие сетей на территории Поморья
В 2016 году «Ростелеком» активно развивал и модернизировал сети связи на территории Архангельской области. Основными направлениями работы стало строительство оптических сетей связи и расширение охвата населенных пунктов области скоростными сетями связи передачи данных.

Одним из направлений модернизации сельской телефонной сети была замена аналоговых телефонных станций на цифровые, а также прокладка кабельных линий связи вместо устаревших воздушных линий связи. В результате проведенной работы в течение 2016 года выведено из эксплуатации 634 км воздушных линий связи с их последующим демонтажем и 24 аналоговых станции.

Высокоскоростные оптические сети связи по технологии PON построены в пяти населенных пунктах региона: Сия и Ясный Пинежского района,  Плесецк, Савинский и Конёво. Волоконно-оптические линии в основном проложены к домам малоэтажной застройки и домам частного сектора. Развитие сетей связи позволяет подключить услуги цифровой телефонии, широкополосного доступа к сети Интернет на скорости до 200 Мбит/с и «Интерактивное телевидение» трём тысячам семей сельских населенных пунктов.

В городе Онега оптическая сеть связи построена по технологии FTTb общей емкостью 1392 порта с прокладкой 14 км волоконно-оптических линий связи. Для предоставления высокоскоростных тарифных планов проведены работы по расширению канала связи в направлении Архангельск – Онега до 10 Гбит/с. 

Проведен комплекс работ по развитию оптических сетей связи в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске, в результате которых увеличен охват территорий этих городов скоростными сетями связи передачи данных. Основное расширение было направлено на дома малоэтажной, в том числе деревянной, застройки.

По итогам проведенной работы возможность доступа к сети Интернет на скорости до 200 Мбит/с и цифровому телевидению на территории Архангельской области имеют более 200 тысяч семей.

«На сегодняшний день на территории Архангельской области вся магистральная сеть связи является цифровой и оптические линии связи проложены ко всем районным центрам региона, - отмечает директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин. – В прошлом году мы активно начали строить и в 2017 году продолжаем работы развитию скоростных сетей передачи данных в сельских населенных пунктах, тем самым расширяя территорию покрытия новыми технологиями и предоставляя доступ к современным услугам связи, отвечающим самым высоким требованиям к качеству, как населению, так и предприятием Поморья».

Сегодня 12:24

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Надежда Будихина, сегодня 13:19

Это Холмогоры.Подруга из "Друзей" не выходит в Интернет с 22.01.2017. Обеспокоилась. Оказалось, без всякого предупреждения интернет Теле отключен в Холмогорах на их доме ул. Шубина, в частности. Оказывается, сносят неподалеку ДВА старых дома. У меня тоже по чердаку идут кабели, я против такого устройства Ваших линий интернет связи, и так все до опутаны проводами вплоть до высоковольтки.

Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Архангельск: отставки и назначения январяСегодня 12:27
11 комментариев

За неделю в Архангельской области 12 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппомСегодня 11:23

Владимир Путин наградил орденом механика "Звездочки"Вчера 16:57

Записки ворчуна: Привычка к авралуВчера 13:32
14 комментариев

80 лучших людей Архангельской области. Ксения ГемпВчера 11:31
1 комментарий

Реклама
Экономика

Теплоход «Иоганн Махмасталь» доставил груз в ПевекПозавчера 15:26
2 комментария

Управление углеродным следом продукции – основа новой климатической стратегии Архангельского ЦБК 23 января 2017 14:23

В девяти районах Поморья появятся 22 точки доступа в Интернет20 января 2017 15:00
1 комментарий

Чем крупнее застройщик – тем гибче ценовая политика19 января 2017 09:00
8 комментариев

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в декабре 2016 года17 января 2017 10:55

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

За неделю в Архангельской области 12 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом

В Архангельске заканчивается прием заявлений на участие в ЕГЭ-2017

27 января в Поморье ожидается снег и туман

Владимир Путин наградил орденом механика "Звездочки"

В Архангельске началась выдача электронных проездных

Теплоход «Иоганн Махмасталь» доставил груз в Певек

Управление углеродным следом продукции – основа новой климатической стратегии Архангельского ЦБК

В девяти районах Поморья появятся 22 точки доступа в Интернет

Чем крупнее застройщик – тем гибче ценовая политика

Архангельск: отставки и назначения января

Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадров

Михальчука могло бы не быть: Вешняков рассказал, как Путин предлагал ему стать архангельским губернатором

Евменов сменил Ковалева. Бажанова сменит Евменова?

Пятница 13-е. Пять лет без Михальчука. С Игорем Орловым

В Онеге предприниматель получил штраф за обман при ремонте дороги

Два человека травмированы в результате ДТП в Холмогорском районе

Житель Мирного забил собутыльника до смерти

В Верхнетоемском районе горел почтовый автофургон

В Архангельске 16-летняя девочка подозревается в хранении наркотиков

В Архангельске прошли соревнования по зимнему парусному спорту

В Новодвинске пройдет лыжная гонка посвященная памяти Павла Паршина

В выходные в Северодвинске пройдет ряд спортивных мероприятий

В Архангельске началось первенство Северо-Запада по настольному теннису

5 февраля в Архангельске пройдут соревнования по конькобежному спорту

В Архангельске завершился фестиваль «Виват, студент!»

В краеведческом музее Архангельска появилось уникальное панно

В Катунино прошел фестиваль детских театров «По сказочному Лукоморью»

В Каргополе завершился конкурс ледовых скульптур «Хрустальная музыка зимы»

В Архангельске пройдет творческий вечер худрука Северного хора

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru