Новости дня

Архангельские спортсмены Иван Кодлозеров и Наталья Братюк выиграли семь медалей на чемпионате России

В Архангельске подростков учат технике «уверенного отказа» от наркотиков

Теплоход «Иоганн Махмасталь» доставил груз в Певек

В Добролюбовке продолжают показывать фильмы якутских режиссеров

Мобильная версия 16+

Среда, 25 января, 15:58

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/01/25/48751.html

Экономика

Теплоход «Иоганн Махмасталь» доставил груз в Певек

Теплоход «Иоганн Махмасталь» доставил груз в Певек
Фото пресс-службы ОАО “СМП“
ОАО «Северное морское пароходство», являясь одним из ведущих морских перевозчиков в Арктике, владеющих и управляющих флотом под флагом Российской Федерации, в полном объеме выполнило принятые на себя в навигацию 2016 года обязательства по доставке грузов для строительства гидротехнических и береговых сооружения для первой в мире плавучей АТЭС.

Теплоход «Иоганн Махмасталь» (арктический ледовый класс Arc 5) доставил в январе 2017 года грузы из порта Архангельск в самый северный российский порт Певек. Перевозка груза для строительства пирса уникальной плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» осуществлена моряками в предельно поздние сроки арктической навигации в точном соответствии с заданием подрядчика для соблюдения графика строительства объекта.

Теплоход «Иоганн Махмасталь» ОАО «СМП» обладает всеми необходимыми характеристиками для размещения и сохранной перевозки генеральных грузов. Отличное техническое состояние судна, подтверждённое соответствующими сертификатами Российского Морского Регистра Судоходства, а также уникальный опыт экипажа по погрузке, выгрузке и доставке грузов, позволили пароходству с честью выполнить сложную задачу строителей по государственному заказу.

Погода внесла свои коррективы. Выход из порта Певек и проводка судов по трассе Севморпути пока приостановлена в связи с ухудшением ледовой обстановки. Это не является чрезвычайной ситуацией для моряков «Северного морского пароходства» в Арктике. При первой возможности - движение каравана под проводкой ледокола на выход из Певека продолжится.

 

 

Пресс-служба ОАО «Северное морское пароходство»

 

Тел.(8182) 637274.

E-mail: keypress@ansc.ru

Сегодня 15:26

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

На чиновника, причастного к срыву отопительного сезона в Сольвычегодске, заведено уголовное дело Сегодня 11:35

В Архангельске бывшие сотрудники полиции отправятся за решетку за крышевание игорного бизнесаСегодня 08:22

80 лучших людей Архангельской области: Еликанида ВолосевичВчера 16:56
21 комментарий

Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадровВчера 14:00
19 комментариев

На дорогах Северодвинска продолжают ликвидировать последствия снегопадаВчера 13:05
2 комментария

Реклама
Экономика

Управление углеродным следом продукции – основа новой климатической стратегии Архангельского ЦБК Позавчера 14:23

В девяти районах Поморья появятся 22 точки доступа в Интернет20 января 2017 15:00
1 комментарий

Чем крупнее застройщик – тем гибче ценовая политика19 января 2017 09:00
8 комментариев

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в декабре 2016 года17 января 2017 10:55

АЦБК начал строительство новой выпарной станции16 января 2017 12:19
1 комментарий

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В России снова заговорили о поднятии пенсионного возраста. Как вы считаете, необходима ли эта мера?
Результаты
Новости рубрик

В Архангельске подростков учат технике «уверенного отказа» от наркотиков

В Архангельске наградили лучших студентов Поморья

В 2016 году в Архангельской области сорок одну девочку назвали именем Татьяна

В архангельской "Норд Арене" меняют "декорации"

В Архангельской области работает «горячая линия» по вопросам выплат зарплат педагогам

Управление углеродным следом продукции – основа новой климатической стратегии Архангельского ЦБК

В девяти районах Поморья появятся 22 точки доступа в Интернет

Чем крупнее застройщик – тем гибче ценовая политика

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в декабре 2016 года

Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадров

Михальчука могло бы не быть: Вешняков рассказал, как Путин предлагал ему стать архангельским губернатором

Евменов сменил Ковалева. Бажанова сменит Евменова?

Пятница 13-е. Пять лет без Михальчука. С Игорем Орловым

24 вместо 31. Избирательные округа в Поморье нарежут по-новому

В Коноше мужчина ворвался ночью в дом бывшей сожительницы

В Вилегодском районе рядом со школой продавали сигареты

В Архангельск идёт оттепель - время схода снега с крыш и гололёда

Северодвинец получил черемно-мозговую травму в ДТП

На чиновника, причастного к срыву отопительного сезона в Сольвычегодске, заведено уголовное дело

Архангельские спортсмены Иван Кодлозеров и Наталья Братюк выиграли семь медалей на чемпионате России

Судьи Поморья и НАО сразятся на волейбольном турнире

В Архангельске пройдет региональный этап "Лыжни России"

Северодвинский «Севмаш» лидирует в чемпионате Поморья по русскому хоккею

В Архангельске проходит школьная олимпиада по физкультуре

В Добролюбовке продолжают показывать фильмы якутских режиссеров

Новогоднее представление в Северном хоре «Варвара-краса, длинная коса» произвело фурор

В драмтеатре для детей с ограниченными возможностями начались первые занятия

В Архангельске пройдет вечер памяти Марины Цветаевой

Фестиваль «Виват, студент!» завершится в День Российского студенчества

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru