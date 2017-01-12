Теплоход «Иоганн Махмасталь» доставил груз в Певек

ОАО «Северное морское пароходство», являясь одним из ведущих морских перевозчиков в Арктике, владеющих и управляющих флотом под флагом Российской Федерации, в полном объеме выполнило принятые на себя в навигацию 2016 года обязательства по доставке грузов для строительства гидротехнических и береговых сооружения для первой в мире плавучей АТЭС.

Теплоход «Иоганн Махмасталь» (арктический ледовый класс Arc 5) доставил в январе 2017 года грузы из порта Архангельск в самый северный российский порт Певек. Перевозка груза для строительства пирса уникальной плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» осуществлена моряками в предельно поздние сроки арктической навигации в точном соответствии с заданием подрядчика для соблюдения графика строительства объекта.

Теплоход «Иоганн Махмасталь» ОАО «СМП» обладает всеми необходимыми характеристиками для размещения и сохранной перевозки генеральных грузов. Отличное техническое состояние судна, подтверждённое соответствующими сертификатами Российского Морского Регистра Судоходства, а также уникальный опыт экипажа по погрузке, выгрузке и доставке грузов, позволили пароходству с честью выполнить сложную задачу строителей по государственному заказу.

Погода внесла свои коррективы. Выход из порта Певек и проводка судов по трассе Севморпути пока приостановлена в связи с ухудшением ледовой обстановки. Это не является чрезвычайной ситуацией для моряков «Северного морского пароходства» в Арктике. При первой возможности - движение каравана под проводкой ледокола на выход из Певека продолжится.

Пресс-служба ОАО «Северное морское пароходство»

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