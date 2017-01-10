В девяти районах Поморья появятся 22 точки доступа в Интернет

Работы по предоставлению населению услуги Интернет по технологии Wi-Fi будут проведены в рамках реализации федеральной реализации по устранению цифрового неравенства.

Точки доступа со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек будут организованы по существующим волоконно-оптическим линям связи: Вельский район (Мелединская, Малая Липовка, Теребино, Козловская, Погост, Верхопуйский, Шиловская), Верхнетоемский район (Вознесенское), Котласский район (Курцево), Красноборский район (Фроловская, Большая Пермогорского сельского поселения), Мезенский район (Дорогорское, Сояна), Пинежский района (Веркола, Шардомень, Занюхча, Городецк, Шуйга), Плесецкий район (Федово), Приморский район (Луговой, Чёрный Яр), Устьянский район (Советский).

Точка доступа должна обеспечивать доступ в Интернет посредством Wi-Fi с радиусом охвата территории до 100 метров. Для подключения к сети жителям сельских населенных пунктов необходимо иметь мобильное устройство с поддержкой функции Wi-Fi. Населению доступно 3 сети с разным уровнем возможностей и безопасности. Для регистрации в «Личном кабинете» компании «Ростелеком» клиенты могут воспользоваться открытой без логина и пароля сетью «RTOpen». Сеть бесплатного доступа под названием «RTFree» дает возможность пользоваться сайтами по предоставлению государственных услуг. Для полного доступа в сеть Интернет населению предлагается сеть «RTWiFi» с предоставлением на выбор двух тарифов - «Суточный» с оплатой 1,50 рубля в сутки и «Месячный» с оплатой 45 рублей в месяц.

«Мы подвели некоторые итоги и видим, что использование интернета в точках доступа, организованных в прошлом году, набирает популярность, – отметил Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин. – В 2016 году общая продолжительность нахождения в сети всех пользователей по Архангельской области составила более 2 миллионов минут, а количество обращений к сети «RTFree», дающих возможность бесплатно пользоваться государственными услугами в электронном виде, приблизилось к тысяче. На первое полугодие определен план по организации точек доступа, к выполнению которого мы приступаем с самое ближайшее время».