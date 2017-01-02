Чем крупнее застройщик – тем гибче ценовая политика

По данным Единого реестра застройщиков РФ строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон-Инвест» по итогам 2016 года вошел в ТОП-100 крупнейших строительных компаний страны.

Включение архангельского застройщика в число 100 самых крупных российских девелоперов является очередным подтверждением поступательного развития холдинга, работающего на созидание. В настоящее время «Аквилон-Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (15 домов, до 180 тыс. кв. м жилья, а также помещений общественно-делового назначения). Ценовая политика компании отличается большой гибкостью и ориентирована на покупателя.

На самом деле «цена за кв. м» - это абстрактная величина, ибо продаются не кв. м, а конкретные квартиры в конкретных домах. При этом на цену действует множество факторов: на старте продаж квартиры стоят значительно дешевле, чем в момент ввода дома в эксплуатацию, многое зависит от местоположения дома, класса жилья, площади квартиры. В целом жилье в Архангельске практически не дорожает и вряд ли подешевеет. При этом до конца января квартиры в домах холдинга «Аквилон-Инвест» можно приобрести с беспрецедентной скидкой в 17%. Что, кстати, опровергает информацию о чрезмерно высокой стоимости нового жилья в регионе. И при оформлении ипотечного кредита – первоначальный взнос не нужен.

В ближайших планах холдинга еще 5 новых жилых комплексов, в перспективе – до 300 тыс. кв. м. Для их реализации ведется активное пополнение банка земельных участков, осуществляется разработка проектных решений с применением современных технологий строительства, концепций планировок помещений и планов благоустройства территорий. «Аквилон-Инвест» активно участвует в городской программе развития застроенных территорий. Холдинг уже расселил 14 домов, предоставив жилье около 200 горожанам. При этом на двух участках построены новые здания площадью более 50 тыс. кв. м. Еще по трем участкам ведутся работы по проектированию многоквартирных домов общей площадью более 60 тыс. кв. м.