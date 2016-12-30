В 2016 г. «Лесозавод 25» увеличил объем производства древесных гранул на 23%

В январе – декабре 2016 г. ЗАО «Лесозавод 25» (входит в ГК «Титан») увеличило объем распиловки пиловочного сырья по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2% до 1 158 тыс. куб³, объем производства экспортных пиломатериалов – на 0,34% до 500 тыс. куб³, объем производства древесных гранул - на 23% до 115 тыс. тонн.

Объем производства технологической щепы составил 311 тыс. куб³.



ОАО «ЛДК-3» (входит в ГК «Титан») по итогам 2016 г. увеличило объем распиловки пиловочного сырья по отношению к 2015 г. на 6,1% до 251 тыс. куб³, объем производства экспортных пиломатериалов – на 6,1% до 122,5 тыс. куб³, технологической щепы – на 5,7% до 80 тыс. куб³. Объем производства древесных гранул увеличился по отношению к уровню 2015 г. на 10,4% до 74 тыс. тонн.





Напомним, что ЗАО «Лесозавод 25» успешно реализует инвестиционный проект «Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе г. Архангельска, ул. Родионова 25» на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3».





Объем инвестиций – около 4,8 млрд. руб.





В настоящее время завершаются работы по обвязке технологического оборудования котельной на кородревесных отходах, ведется строительство здания: собран металлокаркас, монтируются стеновые и кровельные панели.





Мероприятия по механическому монтажу технологического оборудования лесопильного цеха также близятся к завершению, параллельно ведутся работы по возведению здания с монтажом стеновых и кровельных панелей.





Завершен монтаж линии сортировки бревен, произведена пробная прогонка оборудования, завершаются отделочные работы в кабине оператора. Запуск линии планируется осуществить в первом квартале 2017 г. после проведения пуско-наладочных работ и оптимизации работы оборудования.

Как рассказал генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов, по направлению модернизации линии сортировки сухих пиломатериалов и блока сушильных камер сейчас осуществляется подготовка строительных площадок и устройство свайного поля, наружных сетей. Монтаж оборудования запланирован на май 2017 г.

В результате реализации проекта после 2018 г. производственные мощности ЗАО «Лесозавод 25», с учетом нового участка на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», составят более 1,5 млн. м3 переработки пиловочного сырья в год. Из них на третьем участке ЗАО «Лесозавод 25», организованном на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», объемы переработки сырья составят порядка 550 тыс. м3 в год.





В ОАО «ЛДК-3» будет создано 500 высокопроизводительных рабочих мест с улучшенными условиями труда.