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Среда, 11 января, 16:45

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/01/11/48493.html

Экономика

Пенсионеры Поморья начнут получать выплату в 5000 с 13 января

Пенсионеры Поморья начнут получать выплату в 5000 с 13 января
С 13 по 28 января, помимо пенсии и социальных выплат, Почта России организует доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей.

Доставка единовременной выплаты будет осуществляться на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. 

Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января также с доставкой на дом. 

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.

При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение, сообщать свои контактные данные и адрес проживания. 

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Комментарии
Клиент, сегодня 15:29

А я уже вчера получил через Сбербанк. А Почта-банк попридержала.

Гленн, сегодня 15:55

Еще всера перевели

12, сегодня 16:22

Вова Путин подкинул деньжат народу, чтобы не стонал
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