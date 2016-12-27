Пенсионеры Поморья начнут получать выплату в 5000 с 13 января

С 13 по 28 января, помимо пенсии и социальных выплат, Почта России организует доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей.

Доставка единовременной выплаты будет осуществляться на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.

Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января также с доставкой на дом.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.

При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение, сообщать свои контактные данные и адрес проживания.