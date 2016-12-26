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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/01/09/48434.html

Экономика

Леспромхозы "Титана" увеличили заготовку сырья на 28,9 %

Леспромхозы "Титана" увеличили заготовку сырья на 28,9 %
В январе – декабре 2016 г. генеральный поставщик лесосырья на Архангельский ЦБК - Группа компаний «Титан» увеличила заготовку лесосырья по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 28,9% до 2,5 млн. м³. Таким образом, уровень освоения расчетной лесосеки, находящейся в аренде холдинга и переданной для реализации приоритетных инвестиционных проектов АЦБК и ЗАО «Лесозавод 25», составил 77%.

Как пояснил директор департамента по контролю за деятельностью лесозаготовительных предприятий холдинга Алексей Крупцов, 22 декабря 2016 г. Усть-Покшеньгский ЛПХ отгрузил впервые за 30 лет с превышением плана 500 тыс. куб³. Этот показатель стал определяющим для рекордного показателя по заготовке леспромхозами «Титана».
По словам Крупцова, в п. Светлый (бывший леспромхоз «Светлозерсклес», холдинг начал основные работы по освоению расчетной лесосеки и заготовке лесосырья в конце января 2016 г.) заготовлено по итогам года около 100 тыс. м³ лесосырья. В начале ноября в ЛПХ пришел второй лесозаготовительный комплекс (харвейстер Volvo - форвардер Komatsu) и два самосвала Mercedes российской сборки, которые начали отсыпку дорог на летний период 2017 г. 

В 2016 г. все леспромхозы ГК «Титан» традиционно активно участвовали в социально-экономическом развитии муниципальных образований региона. Размер средств, направляемых на поддержку жителей региона, государственных и муниципальных учреждений, транспортной и социальной инфраструктуры территорий присутствия ГК «Титан», составили более 70 млн. рублей. 

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