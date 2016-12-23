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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2016/12/30/48367.html

Экономика

Сотрудников ЦБК в Коряжме навестили Дед Мороз и Снегурочка

Сотрудников ЦБК в Коряжме навестили Дед Мороз и Снегурочка
30 декабря в 12 часов 30 минут филиал Группы «Илим» в Коряжме выполнил годовой план производства продукции, выдав покупателям 1 млн 238 тыс. тонн. В основном это продукция глубокой переработки, включая первую российскую мелованную бумагу, бумагу офисных форматов, картон и бумагу для гофротары.

Накануне Нового года по традиции на всех пультах управления (их около сотни) самого большого в Европе предприятия ЦБП побывали директор комбината Валерий Антонишин в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки. Они поблагодарили людей за труд, за вклад в общее дело, поздравили с наступающим Новым 2017-м годом.

Завершив беспрецедентный для ЦБП проект строительства новых мощностей под названием «Большая Коряжма», Группа «Илим» приступила к следующему этапу модернизации. Новый проект получил название «Полярная звезда». В уходящем году две бумагоделательные машины, которые в восьмидесятых годах прошлого века вытеснили с рынка СССР импортную типографскую бумагу для журнально-книжной продукции, обзавелись новыми транспортно-упаковочными линиями. Суперсовременное оборудование снабжено множеством датчиков, которые предотвращают риск травмирования сотрудников. Кроме того, на действующем десятилетия производстве появилась необычная для российских предприятий эстетика: белые глянцевые наливные полы. Ранее ими удивляло пущенное в 2013-м году производство офисной и мелованной бумаги. Бумага элитных сортов, считают в «Илиме», должна производиться в условиях идеальной чистоты. Качество на предприятии стало главным критерием: продукция из Коряжмы идет в 60 стран мира, в том числе и на взыскательные европейские рынки.

Надежда Сергеева, Сегодня 10:40

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