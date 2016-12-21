|
Новости дня
Житель Котласа предстанет перед судом за убийство супруги
«Аквилон-Инвест» выдает дольщикам ключи от квартир
«Водник» встретит Новый год в приподнятом настроении
В Архангельской области директор лагеря отдыха предстанет перед судом за служебный подлог
|
Пятница, 30 декабря, 11:02
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2016/12/30/48359.html
|
«Аквилон-Инвест» выдает дольщикам ключи от квартир
Холдинг «Аквилон-Инвест» обладатель Золотого знака» «Надежный застройщик России» , досрочно выполняет свои обязательства перед дольщиками. Накануне нового года в эксплуатацию введено 58 тыс. кв. м.
- Это чуть больше чем в прошлом году, но мы работаем стабильно и все свои планы реализуем в срок, - отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон-Инвест» Александр Фролов. - При этом мы сдаем объекты без замечаний со стороны надзорных органов, чтобы еще раз подтвердить наш статус как надежного застройщика. Это подтверждено на федеральном уровне – два года подряд «Аквилон-Инвест» является обладателем высшей общественной награды, учрежденной Фондом развития механизмов гражданского контроля - Золотого знака «Надежный застройщик России».
В Соломбале, на пересечении пр. Никольский и ул. Маяковского завершено строительство 1-й и 2-й очереди нового жилого комплекса «Аврора» (12 тыс. кв. м, 162 квартиры). Во дворе новостройки есть игровые площадки, зоны отдыха, как для детей, так и для взрослых, а также спортивный корт, используемый летом как футбольное поле, а зимой - каток для коньков и хоккея. Предусмотрена вместительная гостевая автомобильная парковка.
Жилой комплекс «Ломоносовский» площадью 5 тыс. кв. м (80 квартир) расположен на ул. Урицкого. На первом и цокольном этажах разместятся сразу несколько организаций, оказывающих медицинские и социальные услуги: магазин оптики, многопрофильный медицинский центр, а также Центр протезирования, ортопедии и реабилитации.
ЖК «Резиденция» - 5-этажное здание площадью 3,2 тыс. кв. м (32 квартиры) с подземным паркингом расположено в центре Архангельска на ул. Серафимовича. На прилегающей территории установлена детская площадка, выполнено озеленение и размещена гостевая парковка для автомобилей.
Завершены строительные и отделочные работы на ЖК «Пионер», который стал первым объектом холдинга «Аквилон-Инвест» в Северодвинске. 5-этажный дом площадью 7,3 тыс. кв. м на 100 квартир расположен на пересечении ул. Торцева и ул. Пионерской. К достоинствам проекта относится благоустроенный двор с детскими игровыми площадками и наличие вместительной гостевой парковки.
Напомним, что холдинг «Аквилон-Инвест» реализует в Архангельске и Северодвинске проекты строительства жилья и объектов общественно-делового назначения площадью около 270 тыс. кв. м. Еще по пяти новым участкам ведутся работы по проектированию многоквартирных домов общей площадью 150 тыс. кв. м.
|
Главное
30 декабря в Поморье температура воздуха опустится до -6Сегодня 07:09
Бывший начальник "Автобазы №2" за кражу нескольких миллионов получил условный срокВчера 12:09
Чемоданное настроение. Архангельскстат рассказал, что люди продолжают уезжать из регионаВчера 10:45
Архангельской спортшколе по плаванию присвоен статус школы олимпийского резерваВчера 09:33
Спикеры Поморья-2016. Их слова взрывали обществоПозавчера 14:17
Экономика
Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергииСегодня 09:59
В междуречье Северной Двины и Пинеги планируют создать заказник27 декабря 2016 09:51
ЛПК Поморья увеличит поступления в бюджет26 декабря 2016 14:13
Архангельский ЦБК подарил роботов воспитанникам новодвинского Детского дома творчества23 декабря 2016 13:24
Игорь Орлов: бюджет остается социальным21 декабря 2016 15:00
Опрос
В Поморье подошла к концу акция «Письмо деду Морозу»
Новодвинский техникум украсили необычные снеговики
В Архангельске состоялся инструктаж нарядов полиции, заступающих на охрану города
30 декабря в Поморье температура воздуха опустится до -6
В новогодние праздники в Северодвинске пройдет пять бесплатных массовых катаний
Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии
В междуречье Северной Двины и Пинеги планируют создать заказник
ЛПК Поморья увеличит поступления в бюджет
Архангельский ЦБК подарил роботов воспитанникам новодвинского Детского дома творчества
Спикеры Поморья-2016. Их слова взрывали общество
Архангельск: отставки и назначения декабря
Игорь Орлов: буду работать до 2020 года
Виталий Фортыгин возглавил "Единую Россию" в Архангельской области
Взгляд «Двины-Информ». Политические итоги-2016: Архангельское областное собрание депутатов
Житель Котласа предстанет перед судом за убийство супруги
В Архангельской области директор лагеря отдыха предстанет перед судом за служебный подлог
В Архангельске произошел пожар в административном здании
Северодвинский подросток лишён свободы на четыре с половиной года
В Северодвинске полуторагодовалый внук закрыл бабушку на балконе
«Водник» встретит Новый год в приподнятом настроении
Архангельской спортшколе по плаванию присвоен статус школы олимпийского резерва
«Родина» - «Водник»: на бога надейся, а сам не плошай
Баскетболисты первой команды САФУ лидируют в чемпионате АСБ
Александр Терентьев замкнул десятку сильнейших в Красногорске
Ребята из Архангельской области спели в составе Детского хора России
В Марфином доме состоится концерт дуэта "Гармония"
В Архангельском театре драмы начались Новогодние представления
В Добролюбовке откроется выставка "Пернатые гости"
В Архангельске Андрей Кончаловский представил горожанам фильм «Рай»
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru