«Аквилон-Инвест» выдает дольщикам ключи от квартир

Холдинг «Аквилон-Инвест» обладатель Золотого знака» «Надежный застройщик России» , досрочно выполняет свои обязательства перед дольщиками. Накануне нового года в эксплуатацию введено 58 тыс. кв. м.

- Это чуть больше чем в прошлом году, но мы работаем стабильно и все свои планы реализуем в срок, - отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон-Инвест» Александр Фролов. - При этом мы сдаем объекты без замечаний со стороны надзорных органов, чтобы еще раз подтвердить наш статус как надежного застройщика. Это подтверждено на федеральном уровне – два года подряд «Аквилон-Инвест» является обладателем высшей общественной награды, учрежденной Фондом развития механизмов гражданского контроля - Золотого знака «Надежный застройщик России».





В Соломбале, на пересечении пр. Никольский и ул. Маяковского завершено строительство 1-й и 2-й очереди нового жилого комплекса «Аврора» (12 тыс. кв. м, 162 квартиры). Во дворе новостройки есть игровые площадки, зоны отдыха, как для детей, так и для взрослых, а также спортивный корт, используемый летом как футбольное поле, а зимой - каток для коньков и хоккея. Предусмотрена вместительная гостевая автомобильная парковка.





Жилой комплекс «Ломоносовский» площадью 5 тыс. кв. м (80 квартир) расположен на ул. Урицкого. На первом и цокольном этажах разместятся сразу несколько организаций, оказывающих медицинские и социальные услуги: магазин оптики, многопрофильный медицинский центр, а также Центр протезирования, ортопедии и реабилитации.





ЖК «Резиденция» - 5-этажное здание площадью 3,2 тыс. кв. м (32 квартиры) с подземным паркингом расположено в центре Архангельска на ул. Серафимовича. На прилегающей территории установлена детская площадка, выполнено озеленение и размещена гостевая парковка для автомобилей.





Завершены строительные и отделочные работы на ЖК «Пионер», который стал первым объектом холдинга «Аквилон-Инвест» в Северодвинске. 5-этажный дом площадью 7,3 тыс. кв. м на 100 квартир расположен на пересечении ул. Торцева и ул. Пионерской. К достоинствам проекта относится благоустроенный двор с детскими игровыми площадками и наличие вместительной гостевой парковки.





Напомним, что холдинг «Аквилон-Инвест» реализует в Архангельске и Северодвинске проекты строительства жилья и объектов общественно-делового назначения площадью около 270 тыс. кв. м. Еще по пяти новым участкам ведутся работы по проектированию многоквартирных домов общей площадью 150 тыс. кв. м.