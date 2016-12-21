раскрываемая в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, размещена на корпоративном сайте* ПАО «Архэнергосбыт».
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Пятница, 30 декабря, 11:03
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2016/12/30/48356.html
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Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии
Информация для потребителей электрической энергии (юридических лиц) за ноябрь 2016 года (часы для расчета фактической величины мощности на розничном рынке и т.д.),
раскрываемая в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, размещена на корпоративном сайте* ПАО «Архэнергосбыт».
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