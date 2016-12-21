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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2016/12/30/48356.html

Экономика

Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии

Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии
Информация для потребителей электрической энергии (юридических лиц) за ноябрь 2016 года (часы для расчета фактической величины мощности на розничном рынке и т.д.),

раскрываемая в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, размещена на корпоративном сайте* ПАО «Архэнергосбыт».

*http://www.arsk.ru/company/publicinfo/month/

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