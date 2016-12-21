В междуречье Северной Двины и Пинеги планируют создать заказник

АО «Архангельский ЦБК», ЗАО «Лесозавод 25» и ГК «Титан» как экологически ответственные лесопромышленные компании Поморья поддерживают создание заказника в междуречье Северной Двины и Пинеги в согласованных с международными природоохранными организациями границах.

Как рассказал директор по лесному хозяйству и взаимодействию с органами власти холдинга «Титан» Юрий Трубин, по инициативе этих трех FSC – сертифицированных компаний, состоялась рабочая встреча с руководителями и специалистами лесных программ WWF России и Гринпис России. Во встрече в качестве наблюдателя принял участие директор по развитию компании NEPCon Роман Верин. Участникам рабочей встречи направил приветствие исполнительный директор Российского национального офиса FSC Андрей Птичников.





По словам Юрия Трубина, это совещание стало очередным этапом по выработке согласованных совместных действий по ведению экологически, экономически и социально ответственного лесопользования в Архангельской области.





«В ходе встречи было отмечено, что Архангельский ЦБК, ЗАО «Лесозавод 25» и ГК «Титан» являются экологически и социально ответственными лесопользователями, которые ведут системную работу по сохранению лесов высокой природоохранной ценности, - рассказал Трубин. – Мы поддерживаем создание ООПТ в междуречье Северной Двины и Пинеги в несколько измененных, но согласованных всеми участниками диалога, границах».





Учитывая высокую социально-экономическую значимость этих лесов для Архангельской области, участники рабочей встречи признали необходимость изменения границ проектируемого ООПТ и выразили готовность к совместной работе по выделению наиболее ценных частей МЛТ для создания ООПТ.

Генеральный директор Группы компаний «Титан» Алексей Кудрявцев отметил, что вопрос создания ООПТ в междуречье Северной Двины и Пинеги обсуждается уже давно. «Мы, как сертифицированная компания, отчетливо осознаем ценность малонарушенных лесных территорий и выступаем за придание данной категории лесов официального статуса, гарантирующего их сохранность, - отметил топ-менеджер. - Нам необходимо найти согласованное решение между экологическими и экономическими интересами, не забывая при этом об интересах жителей Архангельской области, и найти консенсус по новым границам проектируемого заказника для сохранения наиболее ценных частей массива».

Лесопромышленные компании выразили готовность взять на себя часть затрат по проведению новой государственной экспертизы ООПТ в измененных границах.