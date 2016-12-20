Архангельский ЦБК подарил роботов воспитанникам новодвинского Детского дома творчества

Воспитанники секции робототехники новодвинского ДДТ получили четыре комплекта роботов, оснащенных всевозможными датчиками, а клуб авто- и мотоспорта «Сполохи» - сертификат на годовой запас топлива.

Комплекты роботов с расширенным комплектом датчиков и навесных конструкторов появились в новодвинском Детском доме творчества еще в октябре, однако руководство города и АЦБК приехало к ребятам под Новый год - чтобы узнать подружились ли ребята с новыми умными машинами.

До этого в секции робототехники новодвинского ДДТ было лишь четыре робота, которые не были оснащены дополнительными датчиками и наборами конструкторов, позволяющими модифицировать их внешность. Однако в новом учебном году при финансовом участии АЦБК Детский дом творчества приобрел еще четыре робота в полной комплектации, а также дополнительные датчики к тем машинам, с которыми ребята уже занимались. В комплект поставки вошли ультразвуковые датчики, датчики звука, освещенности и касания, которые позволяют роботу буквально видеть и чувствовать все, что происходит вокруг. А встроенные моторы позволяют ему не только двигаться, но и захватывать предметы.

Теперь в секции робототехники достаточно оборудования для того, чтобы в ней могли заниматься сразу 16 юных горожан.

- Наша секция достаточно популярна среди ребят. Да и родители с удовольствием приводят к нам мальчишек, потому что дома делать то, чем занимаются ребята в секции, непросто в первую очередь с финансовой точки зрения, ведь роботы достаточно дороги, - рассказывает руководитель секции робототехники новодвинского ДДТ Марина Краснова. - Робототехника - это не игра. Это настоящая наука, изучая которую ребята развивают в себе инженерное мышление, творческие навыки и учатся программированию. Пока они работают в основном в графическом редакторе программирования, но двое наших воспитанников уже научились самостоятельно писать код и даже преуспели в этом.

Ребята с удовольствием продемонстрировали гостям навыки программирования, которыми им удалось овладеть, на практике. Роботы, руководствуясь программами, заложенными в них юными талантами, состязались в сумо и кегельринге. Однако, эти упражнения для ребят скорее обыденность. Некоторые из них сейчас увлечены собственными творческими проектами. Например, Олег Микрюков написал программу «Марсоход», которая позволяет роботу двигаться не только избегая столкновений с препятствиями, о которых его процессор оповещают датчики, но и преодолевать неровности поверхности не опрокидываясь. Есть у ребят и более сложные проекты. Например, шагозавр - робот, который буквально ходит по поверхности, или полноприводная машина с механической коробкой передач и понижающим рядом в ней.

Как признался генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев, во время визита в Детский дом творчества он впервые подержал в руках такую технику. Но, очевидно, увиденным остался доволен.

- Архангельский ЦБК - это социально ориентированное предприятие. И для нас, и для акционеров немаловажно то, как город будет развиваться и каким будет его будущее. И поэтому та небольшая помощь, которую мы смогли оказать Детскому дому творчества в виде этих конструкторов, очень ценная. Ведь мы смогли привлечь большое количество ребят к творческой работе, которая развивает инженерное мышление. И мы, и акционеры смотрим в будущее, на развитие комбината, и в этом будущем предприятию понадобятся люди творческие и с инженерным мышлением. Не исключено, что ребята, которые сегодня занимаются здесь, через несколько лет придут на комбинат, займут инженерные должности и будут работать на благо города и АЦБК, - считает Дмитрий Зылев.

Помимо детей, увлеченных современными технологиями, в будущем году поддержку получат и те юные новодвинцы, которые интересуются более традиционной техникой. В частности, представители АО «Архбум» вручили сертификат на годовой запас топлива для клуба «Сполохи», в котором воспитанники новодвинского Детского дома творчества занимаются авто- и мотоспортом.