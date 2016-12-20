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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2016/12/23/48221.html

Экономика

Архангельский ЦБК подарил роботов воспитанникам новодвинского Детского дома творчества

Архангельский ЦБК подарил роботов воспитанникам новодвинского Детского дома творчества
фото Олега Кузнецова
Воспитанники секции робототехники новодвинского ДДТ получили четыре комплекта роботов, оснащенных всевозможными датчиками, а клуб авто- и мотоспорта «Сполохи» - сертификат на годовой запас топлива.

Комплекты роботов с расширенным комплектом датчиков и навесных конструкторов появились в новодвинском Детском доме творчества еще в октябре, однако руководство города и АЦБК приехало к ребятам под Новый год - чтобы узнать подружились ли ребята с новыми умными машинами.

До этого в секции робототехники новодвинского ДДТ было лишь четыре робота, которые не были оснащены дополнительными датчиками и наборами конструкторов, позволяющими модифицировать их внешность. Однако в новом учебном году при финансовом участии АЦБК Детский дом творчества приобрел еще четыре робота в полной комплектации, а также дополнительные датчики к тем машинам, с которыми ребята уже занимались. В комплект поставки вошли ультразвуковые датчики, датчики звука, освещенности и касания, которые позволяют роботу буквально видеть и чувствовать все, что происходит вокруг. А встроенные моторы позволяют ему не только двигаться, но и захватывать предметы.

Теперь в секции робототехники достаточно оборудования для того, чтобы в ней могли заниматься сразу 16 юных горожан.

- Наша секция достаточно популярна среди ребят. Да и родители с удовольствием приводят к нам мальчишек, потому что дома делать то, чем занимаются ребята в секции, непросто в первую очередь с финансовой точки зрения, ведь роботы достаточно дороги, - рассказывает руководитель секции робототехники новодвинского ДДТ Марина Краснова. - Робототехника - это не игра. Это настоящая наука, изучая которую ребята развивают в себе инженерное мышление, творческие навыки и учатся программированию. Пока они работают в основном в графическом редакторе программирования, но двое наших воспитанников уже научились самостоятельно писать код и даже преуспели в этом.

Ребята с удовольствием продемонстрировали гостям навыки программирования, которыми им удалось овладеть, на практике. Роботы, руководствуясь программами, заложенными в них юными талантами, состязались в сумо и кегельринге. Однако, эти упражнения для ребят скорее обыденность. Некоторые из них сейчас увлечены собственными творческими проектами. Например, Олег Микрюков написал программу «Марсоход», которая позволяет роботу двигаться не только избегая столкновений с препятствиями, о которых его процессор оповещают датчики, но и преодолевать неровности поверхности не опрокидываясь. Есть у ребят и более сложные проекты. Например, шагозавр - робот, который буквально ходит по поверхности, или полноприводная машина с механической коробкой передач и понижающим рядом в ней.

Как признался генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев, во время визита в Детский дом творчества он впервые подержал в руках такую технику. Но, очевидно, увиденным остался доволен.

- Архангельский ЦБК - это социально ориентированное предприятие. И для нас, и для акционеров немаловажно то, как город будет развиваться и каким будет его будущее. И поэтому та небольшая помощь, которую мы смогли оказать Детскому дому творчества в виде этих конструкторов, очень ценная. Ведь мы смогли привлечь большое количество ребят к творческой работе, которая развивает инженерное мышление. И мы, и акционеры смотрим в будущее, на развитие комбината, и в этом будущем предприятию понадобятся люди творческие и с инженерным мышлением. Не исключено, что ребята, которые сегодня занимаются здесь, через несколько лет придут на комбинат, займут инженерные должности и будут работать на благо города и АЦБК, - считает Дмитрий Зылев.

Помимо детей, увлеченных современными технологиями, в будущем году поддержку получат и те юные новодвинцы, которые интересуются более традиционной техникой. В частности, представители АО «Архбум» вручили сертификат на годовой запас топлива для клуба «Сполохи», в котором воспитанники новодвинского Детского дома творчества занимаются авто- и мотоспортом.

Олег Кузнецов, Сегодня 13:24

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