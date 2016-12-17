Игорь Орлов: бюджет остается социальным

Бюджет Архангельской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принят во втором чтении. Такое решение поддержали большинство депутатов областного Собрания.

—Область входит в 2017 год со всеми необходимыми документами, прежде всего – в финансовой сфере, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Поправки, предложенные депутатами, уточняют отдельные направления деятельности и некоторые параметры, отражают меры, действительно необходимые для развития региона.

Социальная направленность бюджета остается неизменной, но, как отметил глава Поморья, в главном финансовом документе региона есть место для решений, направленных на реализацию перспективных планов, в частности – мероприятий, направленных на развитие Архангельска как областного центра.

—Об этом мы договаривались с жителями столицы Поморья и эти договоренности выполняются, – подчеркнул Игорь Орлов. – Изначально речь шла о 700 миллионах. Теперь же, с учетом всех источников финансирования, эта сумма превышает миллиард рублей. Более того, не исключено её увеличение после получения трансфертов из федерального бюджета.