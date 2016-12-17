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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2016/12/21/48168.html

Экономика

Игорь Орлов: бюджет остается социальным

Игорь Орлов: бюджет остается социальным
Бюджет Архангельской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принят во втором чтении. Такое решение поддержали большинство депутатов областного Собрания.

—Область входит в 2017 год со всеми необходимыми документами, прежде всего – в финансовой сфере, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Поправки, предложенные депутатами, уточняют отдельные направления деятельности и некоторые параметры, отражают меры, действительно необходимые для развития региона. 

Социальная направленность бюджета остается неизменной, но, как отметил глава Поморья, в главном финансовом документе региона есть место для решений, направленных на реализацию перспективных планов, в частности – мероприятий, направленных на развитие Архангельска как областного центра. 

—Об этом мы договаривались с жителями столицы Поморья и эти договоренности выполняются, – подчеркнул Игорь Орлов. – Изначально речь шла о 700 миллионах. Теперь же, с учетом всех источников финансирования, эта сумма превышает миллиард рублей. Более того, не исключено её увеличение после получения трансфертов из федерального бюджета.

Вчера 15:00

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Комментарии
старый, вчера 19:08

Главная задача наших правителей в наше время - сохранить социальные гарантии. Сложно конечно сейчас говорить про какое-то развитие

vlad1950, вчера 21:42

старому никакого развития в буржуинской эрэфии нет и быть не может только перманентное гниение разворовывание

klgd, сегодня 14:25

Работай, Орлов, работай! Для этого за тебя и голосовали!
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