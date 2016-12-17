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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2016/12/21/48165.html

Экономика

Банк России рекомендует гражданам проявлять осмотрительность и не сообщать никому реквизиты своих карт

Банк России рекомендует гражданам проявлять осмотрительность и не сообщать никому реквизиты своих карт
В преддверии январской компенсационной выплаты архангельское подразделение Банка России рекомендует гражданам, получающим пенсию, проявлять осмотрительность и не сообщать мошенникам реквизиты своих банковских карт.

Как известно, в январе 2017 года все российские пенсионеры, в том числе и проживающие в нашем регионе, получат единовременную выплату в размере 5000 рублей. В этот период злоумышленники могут звонить пенсионерам и просить их назвать реквизиты банковской карты и другие персональные данные якобы для перевода этой суммы на карточные счета получателей пенсии. 

По словам управляющего Отделением по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России Михаила Карпунина, такие просьбы – мошенничество.- Не сообщайте никому реквизиты банковской карты, пенсионного счета и другие персональные данные, – советует представитель Банка России. – Выплата 5000 рублей будет производиться в порядке и на условиях выплаты пенсии в течение января. Никакого заявления и передачи данных для этого не требуется.

Напомним также, что нельзя сообщать данные своей карты (ее номер, пин-код, CVV-код, кодовое слово и пр.) незнакомцам в любом случае, даже если они представляются работниками банка или госструктур и предлагают какие-то выплаты, компенсации или призы, сообщают о блокировке карты или списании с нее денег.

Пенсионеры нередко становятся жертвами мошенников. Между тем правила безопасности при пользовании различными платежными инструментами нужно соблюдать всем без исключения, ведь преступники делают ставку на невнимательность, доверчивость, легкомыслие, а порой и жажду наживы граждан любого возраста, предупреждает пресс-служба отделения по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России.

Вчера 14:22

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