У талантливой молодежи Поморья есть шанс поучиться в знаменитой "Щуке"

Подписан договор о целевом приеме на бюджетное обучение между Архангельским театром драмы имени М.В. Ломоносова и Московским театральным институтом имени Бориса Щукина при театре имени Евгения Вахтангова.

В Архангельске набор будет объявлен по специальности «Актерское искусство» (специализация «Артист драматического театра и кино»). Зачисление студентов на целевые места осуществляется по итогам успешного прохождения вступительных испытаний.

Всего на бюджетные целевые места будут принято десять человек. Будущие артисты пройдут практику на базе театра драмы, а выпускной спектакль станет частью театрального репертуара. После получения дипломов ребята присоединятся к труппе областного драматического.

— Вовремя проводить целевое обучение очень важно для подпитки труппы свежими молодыми силами. Уверен, что этой во многом уникальной возможностью заинтересуются не только жители Архангельска или Северодвинска, но и уроженцы районов Архангельской области. А наша северная земля полна талантами. Отбор будет проходить очень серьезно. Само имя «Щуки» и качество образования обязывает подходить к испытаниям со всей строгостью, – говорит директор театра Сергей Самодов.

Сейчас решается вопрос, в какое время в Архангельске будет работать выездная приемная комиссия педагогов института имени Бориса Щукина. Отборочные испытания будут проходить в три тура, первый запланирован уже на начало февраля 2018 года. Запись производится по телефону: 8 (8182) 41-20-66.

Ранее в Архангельском театре драмы молодые артисты заочно учились в Ярославском театральном институте. Труппу пополнили выпускники ЯГТИ, сегодня они активно заняты в репертуаре.