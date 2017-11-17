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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/12/04/54267.html

Культура

В Архангельске откроется фестиваль Arctic open

В Архангельске откроется фестиваль Arctic open
Открытие фестиваля «Arcticopen» начнется в шесть вечера 7 декабря в кинокомплексе «Русь» с короткометражного фильма «Не для речки» и трагикомедии режиссёра Эдуарда Парри «Жили-были».

На три декабрьских дня Архангельск, Северодвинск и Новодвинск превратятся в единый масштабный кинотеатр: на 16 площадках городов пройдут показы документальных, игровых короткометражных и полнометражных лент из России, Грузии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Канады, Франции, Великобритании, Китая.

Вход на все мероприятия свободный, стоимость на сеансы в кинотеатрах снижена. С подробной программой показов, мастер-классов, панельных дискуссий и творческих встречь  можно ознакомиться на официальном сайте «Arctic open».

В рамках открытия также пройдёт награждение победителей VI Открытого фестиваля любительских фильмов «Берегиня». В этом году жюри отдало предпочтение независимым авторам, творческим коллективам и дебютным работам.

8 декабря в 19.00 в «Руси» пройдёт творческая встреча с членом жюри фестиваля, режиссёром Александром Хантом. Он представит неоднозначный, противоречивый драматический фильм «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». Картина рисует образ парня с детдомовским прошлым, который неожиданно встречает родного отца, уголовника и калеку. Герой решает отвезти отца в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге.

7 и 8 декабря сеть кинотеатров «Мираж Синема» в Титан-арене позволит зрителям оценить конкурсные полнометражные фильмы на совместном просмотре с жюри. А  8 декабря в 18.30 лично пообщаться с председателем конкурсной комиссии фестиваля  Игорем Угольниковым, российским кинорежиссёром, актёром, продюсером, который представит свой новый фильм -  Киноальманах «Первая Мировая война.WWI».

Северный Арктический федеральный университет, ставший генеральным партнером кинофестиваля, продолжит традицию быть включённым в динамичное культурное простанство. Интеллектуальный центр САФУ станет штабом кинофорума и центром проведения деловой и образовательной программы. 7 декабря в три часа в актовом зале научной библиотеки стартует документальная конкурсная программа с показа фильма «Арктика. Зазеркалье».

Фестиваль «Arctic open», помимо кинопоказов, предлагает зрителю и разнообразную образовательную программу.

Впервые в Архангельске в рамках фестиваля «Arctic open» будет представлена внеконкурсная программа китайских фильмов. В библиотеке Добролюбова покажут две документальные ленты: историческую картину "У стен Москвы" и "Король красных разведчиков в Китае о Рихарде Зорге.

Для того, чтобы горожане успели посмотреть, как можно больше фильмов, «Arctic open» организует ночь фестивального кино. Она одновременно начнется 8 декабря в семь вечера  на  площадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. И закончится к полуночи.

Торжественная церемония закрытия и награждение победителей Первого Международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic Open» состоится 9 декабря в областном театре драмы.

 

 

 
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