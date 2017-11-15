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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/12/02/54250.html

Культура

В Архангельске открылась экспозиция «Лесная страна Швеция»

В Архангельске открылась экспозиция «Лесная страна Швеция»
Фото с сайта администрации г. Архангельска
В научной библиотеке САФУ открылась выставка «Лесная страна Швеция», которая проходит в рамках Дней Швеции в областном центре.

Открывая экспозицию, консул по вопросам культуры и экономического сотрудничества Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге Мортен Франкбю подчеркнул, что в 2017-м «Дни Швеции» в столице Поморья имеют особое звучание, поскольку знаменуют переход председательства в совете Баренцева региона от этой скандинавской страны к  России.

Он отметил, что дерево – это самый экологичный из известных строительных материалов, который является возобновляемый ресурс. Именно с этим связан основный посыл фотовыставки, сообщает пресс-служба архангельской горадминстрации.

«Большая часть проектов, изображенных на этих фото, иллюстрируют использование уникальных инновационных технологий. Возможно, наша выставка послужит источником вдохновения для российских архитекторов и приведет к более широкому использованию дерева в общественном и жилищном строительстве в Архангельской области. В любом случае это перспективная тема для взаимодействия и нам есть чему поучиться друг у друга как в сфере деревянного строительства, так и рационального ведения лесного хозяйства», - сказал шведский гость.

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