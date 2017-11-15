Студенты Архангельского музколледжа получили международное признание

Молодые музыканты привезли в Архангельск высокие награды с крупных творческих конкурсов.

В I Санкт-Петербургском международном конкурсе вокально-исполнительского искусства имени Н.А. Серваль студент Архангельского музыкального колледжа Даниил Горшков стал лауреатом I степени в номинации «Искусство камерного пения».

Ярко заявили о себе и эстрадные вокалисты, принявшие участие в международном конкурсе юных талантов «Звездный бум». Елена Турубанова награждена дипломом лауреата I степени, Софья Гурьева признана дипломантом I степени.

В международном конкурсе народного творчества «Малахитовая шкатулка» лауреатами I степени стали Анастасия Кулакова, Дарья Канева, Диана Лоренц, Дарья Яковцова, Анна Демешина. Валерия Худякова стала лауреатом II степени.

В международном конкурсе «Как на речке было на Фонтанке» ансамбль колледжа «Морожены песни» получил главный приз от И.А. Волкова, а Дарья Яковцова награждена дипломом лауреата III степени.

На XXIV Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Праздник Детства» диплом лауреата 3 степени в номинации «Инструментальное творчество» (домра) получила Ангелина Филатова, а Анна Хрущева стала лауреатом 2 степени, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.