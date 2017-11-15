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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/11/30/54223.html

Культура

Северный хор выиграл президентский грант на «Мост дружбы»

Северный хор выиграл президентский грант на «Мост дружбы»
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
В 2018 году Государственный академический Северный русский народный хор получит президентский грант на осуществление проекта «Межнациональный гастрольный тур «Мост дружбы».

Данный проект предусматривает большой гастрольный тур прославленного северного коллектива по городам юга России. В программу поездки войдут концерты в Чебоксарах, Элисте, Махачкале, Грозном, Владикавказе, Нальчике, Черкесске и Саранске. 

Цель проекта «Мост дружбы» – формирование единого культурного пространства через представление культуры Русского Севера в национальных республиках России, укрепление содружества народов Российской Федерации, приобщение к культурным ценностям различных слоев населения.

В мае этого года одной из тем обсуждения в рамках визита министра культуры РФ Владимира Мединского с руководством региона стала культура Архангельской области. В том числе рассматривались перспективы развития одного из знаковых для Поморья коллективов – Северного хора.

Гастрольный тур «Мост дружбы» запланирован на ноябрь 2018 года, сообщает региональное министерство культуры.

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