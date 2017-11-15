Северный хор выиграл президентский грант на «Мост дружбы»

Данный проект предусматривает большой гастрольный тур прославленного северного коллектива по городам юга России. В программу поездки войдут концерты в Чебоксарах, Элисте, Махачкале, Грозном, Владикавказе, Нальчике, Черкесске и Саранске.
Цель проекта «Мост дружбы» – формирование единого культурного пространства через представление культуры Русского Севера в национальных республиках России, укрепление содружества народов Российской Федерации, приобщение к культурным ценностям различных слоев населения.
В мае этого года одной из тем обсуждения в рамках визита министра культуры РФ Владимира Мединского с руководством региона стала культура Архангельской области. В том числе рассматривались перспективы развития одного из знаковых для Поморья коллективов – Северного хора.
Гастрольный тур «Мост дружбы» запланирован на ноябрь 2018 года, сообщает региональное министерство культуры.