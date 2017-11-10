Про зверюшек и людей. В Молодежном театре прошел сеанс психотерапии

Говорят, что человек от животного мало отличается. Инстинкты побороть невозможно: мы так же, как и звери, хотим есть, пить, спать, совокупляться. И тоже тянемся к свободе. Хотя зачастую ходим стадом.

На интересные мысли наталкивает новый спектакль Архангельского молодежного театра «Зверушкины истории» по пьесе Дона Нигро. Жанр заявлен необычно — сеанс психотерапии в одном действии. Хотя это весьма условно, скорее, для привлечения внимания. На самом деле перед зрителем разворачивается настоящая трагикомедия, участники которой — животные с человеческими глазами.

Что приятно поразило, так это режиссура. Нечасто в Архангельске встретишь спектакли, про которые можно сказать: здесь был режиссер. Например, в театре драмы иногда складывается ощущение, что в спектаклях есть все: актеры, сценография, музыка, костюмы, танцы, но нет главного — режиссера. Молодежному в этом плане повезло: Искандер Сакаев поставил уже пятый спектакль, и все его работы вызывают неподдельный интерес. Кстати, оказалось, что Сакаев редкий в России режиссер, работающий с биомеханикой Мейерхольда. Это в «Зверушкиных историях» заметно: спектакль, сыгранный без единой декорации, с использованием видеопроекции, совершенен в пластическом решении. Элементы сценографии — обычные стулья, становятся то жердочкой в клетке, то мышеловкой, то паутиной, то еще чем-то неведомым. В спектакле Сакаева нет ничего лишнего, от этого возникает ощущение целостности неплохого драматургического материала, актерской игры и сопутствующих технических «примочек».



Порадовали и актерские работы. Например, заслуженный артист России Илья Глущенко в роли сначала Утконоса, а затем Сурка сыграл целый маленький моноспектакль. Особенно запомнился Утконос: непохожий ни на кого, а от того нелепый и одинокий, но очень трогательный, впечатлительный и смешной. Но смеясь над ним, зритель одновременно и сочувствовал, ведь мы, люди, бываем такими же, а свою неуклюжесть оправдываем несовершенством мира. Глущенко в маленьких моноспектаклях очень напомнил мне Константина Райкина в «Контрабасе»: мучения «маленького человека» и мучения «маленького животного» - суть одно и то же. И актеры в спектакле Сакаева, повторюсь, только лишь по названию животные. Смотрите глубже, и вы все поймете.





Две забавные кошки Тэбби и Мэгги в исполнении заслуженной артистки России Яны Пановой и актрисы Марии Гирс не хотят быть ручными и бегать за ниточками, потому что понимают, что за каждой нитью есть рука, а это значит, что их обманывают. Но они продолжают бегать за ниточками, «потому что кошки». Не так ли мы, люди, бегаем всю жизнь за чем-то призрачным? А уж великолепные попугаи Риччи и Пегги, которых сыграли Степан Полежаев и Яна Панова, и вовсе продемонстрировали настоящий «спектакль в спектакле». Они повторяют друг за другом клишированные фразы, герой Степана Полежаева Риччи бесится и требует, чтобы Пегги говорила другой, не заученный текст. Но когда слышит в ответ «Я тебя люблю», - раздражается, не верит и отрицает. И только когда Пегги замолкает, Риччи понимает, что не может жить без ее голоса, без ее тупых, повторяющихся фраз… Лично мне это очень напомнило отношения мужчины и женщины: не так ли мы бьемся друг с другом, ожидая чего-то сверхъестественного, а потом понимаем, что просто присутствие любимого человека рядом — уже счастье…





«Коронным номером» в спектакле стал отрывок про стадо коров под названием «Ожидание». Стоя в очереди, одна буренка (актриса Анастасия Буланова) внезапно понимает, что «идем мы куда-то не туда». «Что с нами будет завтра?», - вопрошает она. И в ответ раздается голос стада «Все будет хорошо». Мол, правильно мы идем. Раз нас ведут — значит пастух знает, куда. И не нужно задавать глупых вопросов, сомневаться в выбранном пути. Конечно же, по реакции зрителей была понятна аллегория. Как часто кому-то из нас хочется выйти из стада и пойти своим путем! Но нет, идем дальше.





После окончания спектакля Искандер Сакаев предложил задавать ему вопросы, высказать пожелания и претензии. Однако зрителю хватило действия, чтобы все понять, дополнительно разжевывать ничего не пришлось. Как мне кажется, это хороший знак: умная режиссура была понята искушенной публикой. И даже «выход за рамки» психотерапевта-дрессировщика (заслуженная артистка России Наталья Малевинская), вдруг начавшую цитировать монолог Нины Заречной из чеховской «Чайки» («Люди, львы, орлы и куропатки...») был воспринят как необходимое звено, соединяющее монологи и диалоги героев с заложенной в пьесе философией.





Виктор Панов пообещал, что Искандер Сакаев продолжит сотрудничество с театром. «Зиновий Корогодский говорил, что спектакль станет совершенным тогда, когда будет снят с репертуара. С каждым новым спектаклем будет только рост, только развитие. Мне интересно, что я увижу, например, на 12-м спектакле», - сказал руководитель Молодежного театра Виктор Панов.





Да, думается, 12-й будет посмотреть интересно. Но даже предпоказ оказался цельным, а значит жизнь спектакля, только начавшаяся, обещает быть насыщенной.