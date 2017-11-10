Новости дня

В воскресенье северяне смогут написать географический диктант

Молодой архангелогородец едва не погиб, пытаясь перейти реку по льду

Дублёры «Водника» уступают только хоккеистам «Мурмана»

Про зверюшек и людей. В Молодежном театре прошел сеанс психотерапии

Мобильная версия 16+

Суббота, 25 ноября, 21:03

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/11/25/54134.html

Культура

Про зверюшек и людей. В Молодежном театре прошел сеанс психотерапии

Про зверюшек и людей. В Молодежном театре прошел сеанс психотерапии
фото Екатерины Чащиной, на фото Илья Глущенко в образе Утконоса
Говорят, что человек от животного мало отличается. Инстинкты побороть невозможно: мы так же, как и звери, хотим есть, пить, спать, совокупляться. И тоже тянемся к свободе. Хотя зачастую ходим стадом.

На интересные мысли наталкивает новый спектакль Архангельского молодежного театра «Зверушкины истории» по пьесе Дона Нигро. Жанр заявлен необычно — сеанс психотерапии в одном действии. Хотя это весьма условно, скорее, для привлечения внимания. На самом деле перед зрителем разворачивается настоящая трагикомедия, участники которой — животные с человеческими глазами. 

Что приятно поразило, так это режиссура. Нечасто в Архангельске встретишь спектакли, про которые можно сказать: здесь был режиссер. Например, в театре драмы иногда складывается ощущение, что в спектаклях есть все: актеры, сценография, музыка, костюмы, танцы, но нет главного — режиссера. Молодежному в этом плане повезло: Искандер Сакаев поставил уже пятый спектакль, и все его работы вызывают неподдельный интерес. Кстати, оказалось, что Сакаев редкий в России режиссер, работающий с биомеханикой Мейерхольда. Это в «Зверушкиных историях» заметно: спектакль, сыгранный без единой декорации, с использованием видеопроекции, совершенен в пластическом решении. Элементы сценографии — обычные стулья, становятся то жердочкой в клетке, то мышеловкой, то паутиной, то еще чем-то неведомым. В спектакле Сакаева нет ничего лишнего, от этого возникает ощущение целостности неплохого драматургического материала, актерской игры и сопутствующих технических «примочек». 

Порадовали и актерские работы. Например, заслуженный артист России Илья Глущенко в роли сначала Утконоса, а затем Сурка сыграл целый маленький моноспектакль. Особенно запомнился Утконос: непохожий ни на кого, а от того нелепый и одинокий, но очень трогательный, впечатлительный и смешной. Но смеясь над ним, зритель одновременно и сочувствовал, ведь мы, люди, бываем такими же, а свою неуклюжесть оправдываем несовершенством мира. Глущенко   в маленьких моноспектаклях очень напомнил мне Константина Райкина в «Контрабасе»: мучения «маленького человека» и мучения «маленького животного» - суть одно и то же. И актеры в спектакле Сакаева, повторюсь, только лишь по названию животные. Смотрите глубже, и вы все поймете.

Две забавные кошки Тэбби и Мэгги в исполнении заслуженной артистки России Яны Пановой и актрисы Марии Гирс не хотят быть ручными и бегать за ниточками, потому что понимают, что за каждой нитью есть рука, а это значит, что их обманывают. Но они продолжают бегать за ниточками, «потому что кошки». Не так ли мы, люди, бегаем всю жизнь за чем-то призрачным? А уж великолепные попугаи Риччи и Пегги, которых сыграли Степан Полежаев и Яна Панова, и вовсе продемонстрировали настоящий «спектакль в спектакле». Они повторяют друг за другом клишированные фразы, герой Степана Полежаева Риччи бесится и требует, чтобы Пегги говорила другой, не заученный текст. Но когда слышит в ответ «Я тебя люблю», - раздражается, не верит и отрицает. И только когда Пегги замолкает, Риччи понимает, что не может жить без ее голоса, без ее тупых, повторяющихся фраз… Лично мне это очень напомнило отношения мужчины и женщины: не так ли мы бьемся друг с другом, ожидая чего-то сверхъестественного, а потом понимаем, что просто присутствие любимого человека рядом — уже счастье…

«Коронным номером» в спектакле стал отрывок про стадо коров под названием «Ожидание». Стоя в очереди, одна буренка (актриса Анастасия Буланова) внезапно понимает, что «идем мы куда-то не туда». «Что с нами будет завтра?», - вопрошает она. И в ответ раздается голос стада «Все будет хорошо». Мол, правильно мы идем. Раз нас ведут — значит пастух знает, куда. И не нужно задавать глупых вопросов, сомневаться в выбранном пути. Конечно же, по реакции зрителей была понятна аллегория. Как часто кому-то из нас хочется выйти из стада и пойти своим путем! Но нет, идем дальше.

После окончания спектакля Искандер Сакаев предложил задавать ему вопросы, высказать пожелания и претензии. Однако зрителю хватило действия, чтобы все понять, дополнительно разжевывать ничего не пришлось. Как мне кажется, это хороший знак: умная режиссура была понята искушенной публикой. И даже «выход за рамки» психотерапевта-дрессировщика (заслуженная артистка России Наталья Малевинская), вдруг начавшую цитировать монолог Нины Заречной из чеховской «Чайки» («Люди, львы, орлы и куропатки...») был воспринят как необходимое звено, соединяющее монологи и диалоги героев с заложенной в пьесе философией. 

Виктор Панов пообещал, что Искандер Сакаев продолжит сотрудничество с театром. «Зиновий Корогодский говорил, что спектакль станет совершенным тогда, когда будет снят с репертуара. С каждым новым спектаклем будет только рост, только развитие. Мне интересно, что я увижу, например, на 12-м спектакле», - сказал руководитель Молодежного театра Виктор Панов.

Да, думается, 12-й будет посмотреть интересно. Но даже предпоказ оказался цельным, а значит жизнь спектакля, только начавшаяся, обещает быть насыщенной. 
Алексей Морозов, Сегодня 16:30

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельской области установилась умеренно-зимняя погодаСегодня 10:32

Депутаты Архоблсобрания просят генпрокурора разобраться с ГринписВчера 17:02
7 комментариев

Ольга Фокина, Игорь Гапанович, "Правда Севера": определены «Достояния Севера»Вчера 12:31
4 комментария

Пятничная погода в Поморье: гололёд и немного снегаВчера 09:14

В 2018 году Поморье получит 140 миллионов рублей на расселение «авариек»Позавчера 16:39

Реклама
Культура

На фестиваль «Arctic open» приглашены кинематографисты из восьми странВчера 21:05

Архангелогородцы смогут посетить традиционную выставку козульВчера 17:56

В центре Москвы открылась памятная доска в честь худрука Северного хора Нины МешкоВчера 15:40

Межрегиональный музейный форум стартовал в Архангельске22 ноября 2017 15:48

Минэкономразвития Поморья создаст единый реестр сувенирной продукции15 ноября 2017 12:22

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В воскресенье северяне смогут написать географический диктант

Участники программы «Ты – предприниматель» изучили виды налогообложения

На автозимник для Нёноксы выделено почти 300 тысяч рублей

В Архангельской области установилась умеренно-зимняя погода

Улицу Поморскую в Архангельске перекроют из-за открытия ёлки

В Поморье 140 тысяч семей пользуются интернетом от «Ростелекома»

Бюджетникам Поморья проиндексируют зарплату

АЦБК начал полевые работы по оценке энергетического потенциала свалочного газа

Архангельская область получит 160 миллиардов рублей в виде инвестиций

В столице Поморья провели Дни Новодвинска

7 отличий Годзиша от Павленко

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

В Архангельском облсобрании два новых депутата

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

Молодой архангелогородец едва не погиб, пытаясь перейти реку по льду

Полицейские Архангельска задержали юношу-рецидивиста с наркотиком

Из котласской котельной безработный молодчик утащил бензогенератор

Секс пьяных школьников в архангельской квартире обернулся уголовным делом

Жительница Архангельска хотела поживиться деньгами с чужой карты

Дублёры «Водника» уступают только хоккеистам «Мурмана»

Северяне взяли «серебро» на первенстве России по настольному теннису

Лыжники Поморья достойно завершили выступления в Хакасии

Юные футболисты «Строителя» стали сильнейшими в Поморье

«Особые» спортсмены Архангельской области завоевали четыре медали в Питере

На фестиваль «Arctic open» приглашены кинематографисты из восьми стран

Архангелогородцы смогут посетить традиционную выставку козуль

В центре Москвы открылась памятная доска в честь худрука Северного хора Нины Мешко

Межрегиональный музейный форум стартовал в Архангельске
Достояние региона

Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Соловки — Соловецкий музей-заповедник

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru