На фестиваль «Arctic open» приглашены кинематографисты из восьми стран

С 7 по 9 декабря в столице Поморья российские и зарубежные кинематографисты представят свои работы на суд зрителей и жюри. Произойдёт это в рамках I Международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic open».

К участию в мероприятии приглашены кинематографисты из восьми государств, входящих в Арктическую зону – России, Дании, Швеции, Норвегии, Канады, США, Исландии и Финляндии, сообщают в региональном министерстве культуры.

При отборе участников предпочтение отдавалось фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирования личности и поиска духовно- нравственных ориентиров в современном мире, сотрудничества между природой и человеком.

2Фестиваль проводится впервые. Это дает уникальную возможность участвовать в становлении его традиций, создании его особой атмосферы. Уверен, наш творческий форум сможет содействовать объединению кинематографистов Арктического бассейна и привлечь внимание зрителей к современному кинематографу стран Арктики», – сказал один из членов жюри фестиваля, заслуженный артист РФ, кинорежиссер, сценарист и продюсер Игорь Угольников.

Во внеконкурсной программе также будут представлены фильмы производства Китайской Народной Республики. Мероприятия фестиваля пройдут в Архангельске и Северодвинске. Среди его площадок заявлены известные учреждения культуры региона – Северный морской музей, Гостиные дворы, библиотека имени Н.А. Добролюбова.