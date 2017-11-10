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Архангелогородцы смогут посетить традиционную выставку козуль

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/11/24/54126.html

Культура

Архангелогородцы смогут посетить традиционную выставку козуль

Архангелогородцы смогут посетить традиционную выставку козуль
Сорок лет тому назад, в декабре 1976 года, в Архангельском музее изобразительных искусств была впервые открыта выставка «Северные козули». Тогда 23 козульщицы представили свои пряники, сделанные и расписанные по-старинному.

С тех пор выставки северного пряника стали новогодней традицией музея и до сих пор пользуются популярностью у горожан и гостей города. Для многих архангелогородцев музейные выставки послужили поводом заняться пряничным художеством. Можно сказать, что выставки вернули жизнь и былую славу старинным архангельским пряникам.

За последние пару десятилетий козуля постепенно теряет свой традиционный облик, ассимилируясь в мире разнообразных пряников. Это происходит по ряду причин. Например, из-за влияния западных рождественских пряников и печенья, из-за желания сделать козулю коммерческим продуктом и ориентации на усредненный вкус потребителя. Также сказывается отсутствие знаний о традиционной технологии и эстетике архангельского пряника.

Главной задачей нынешней выставки является сохранение традиционной козули, ее облика, образов, вкуса и технологии. В выставке принимает участие более двух десятков мастеров из Архангельска и Северодвинска, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Открытие выставки «Пряничные фантазии» состоится в это воскресенье, 26 ноября, в 16 часов в Музее изобразительных искусств на площади Ленина, 2.

Для посетителей экспозиция будет работать с 27 ноября 2017 по 10 марта 2018 гг.

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