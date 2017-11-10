В центре Москвы открылась памятная доска в честь худрука Северного хора Нины Мешко

Вчера, 23 ноября, на доме № 18 по Новинскому бульвару, находящемуся в столичном районе Арбат, появилась мемориальная доска в честь народной артистки СССР Нине Мешко в честь её 100-летия.

В указанном доме Нина Константиновна прожила долгих 25 лет - с 1983 по 2008 годы. При этом она никогда не порывала связи с Архангельском. Автором работы стал московский скульптор Василий Селиванов, сообщает пресс-служба Северного хора.

На торжественной церемонии открытия доски присутствовали коллеги и ученики Нины Мешко. В адрес бывшего руководителя Северного народного хора прозвучало много тёплых и добрых слов.

«Я - ученик Нины Константиновны, повстречался с ней в 1973 году, И с тех пор помню, люблю и перед глазами её образ у меня, дорогой мне учительницы и педагога Нины Константиновны Мешко. Я буду ей всегда по жизни низко кланяться, всегда буду её боготворить, как пример высокого искусства, высокой художественной правды и настоящего глубокого искусства в народном пении», - поделился воспоминаниями москвич Александр Козырёв.

Напомним, что народная артистка СССР Нина Мешко была художественным руководителем Северного русского народного хора с 1960 по 2008 годы. За это время возглавляемый ею коллектив становился лауреатом всесоюзных и всероссийских смотров, а также вышел на международную арену. В этом году отмечалось 100-летие со дня рождения Нины Константиновны.