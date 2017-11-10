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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/11/22/54081.html

Культура

Межрегиональный музейный форум стартовал в Архангельске

Межрегиональный музейный форум стартовал в Архангельске
Фото с сайта администрации г. Архангельска
В столице Поморья открылся музейный Межрегиональный музейный форум с международным участием, посвящённый 180-летию Архангельского краеведческого музея.

В Архангельск приехали ученые, исследователи, краеведы, историки и менеджеры из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Северо-Западного федерального округа РФ, а также Норвегии и Финляндии. Они будут работать с 22 по 24 ноября, сообщают в региональном министерстве культуры.

Архангельскому краеведческому музею – одному из старейших в России – в этом году исполняется 180 лет. Все это время музей собирал и сберегал материальные свидетельства природного наследия, культурной и духовной жизни Русского Севера и сегодня он является ведущим научно-методическим центром региона. Именно поэтому он стал площадкой для общероссийского диалога по разным направлениям музейной деятельности.

В рамках форума пройдут конференция «Краеведческие музеи в XXI веке. Традиции и новации в музейном деле», ежегодное совещание директоров государственных и муниципальных музеев Архангельской области, состоится подведение итогов конкурса проектов «Музейная инициатива».

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