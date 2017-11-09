Минэкономразвития Поморья создаст единый реестр сувенирной продукции

До 20 ноября производители и поставщики традиционной северной продукции или сувениров с символикой региона могут подать заявки на включение в единый каталог, который подготовит министерство экономического развития Архангельской области.

Как отмечают в самом ведомстве, формирование подобного реестра с одной стороны станет действенным способом поддержки предпринимателей, продвижения и популяризации региональной продукции, а с другой — будет выполнять функцию инструмента поддержки и сохранения народных художественных промыслов.

Также создание единого электронного каталога должно способствовать развитию традиционного северного искусства и распространению сувенирной продукции и за пределами области.

Реестр предполагается разместить в свободном доступе уже в декабре, в преддверии новогодних и рождественских праздников.