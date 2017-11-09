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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/11/14/53948.html

Культура

Тверская публика тепло встретила артистов Северного хора

Тверская публика тепло встретила артистов Северного хора
Фото пресс-службы Северного русского народного хора
В Твери состоялся концерт Северного русского народного хора. Выступление прошло в рамках фестиваля-конкурса «Факел жизни», посвященного 100-летию народной артистки СССР Нины Мешко.

Проведение данного мероприятия на тверской земле стало символичным шагом — это малая родина Нины Константиновны. Будучи уроженкой Центральной России, она почти руководила Северным хором, воспитала десятки «золотых голосов» для одного из ведущих хоровых коллективов страны, подняла его на высочайший профессиональный уровень.

На «Факеле жизни» Северный хор дал большой сольный концерт. Прославленный коллектив выступил во внеконкурсной программе и заслужил самые высокие оценки профессионального музыкального сообщества, сообщает пресс-служба министерства культуры Архангельской области.

А в гала-концерте фестиваля свое творчество представил ансамбль Северного хора «Журавушки», на создание которого его участниц вдохновила сама Нина Мешко.

Тверская публика по достоинству оценила выступление архангельских артистов, наградив их бурными аплодисментами.

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