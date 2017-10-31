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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/11/13/53922.html

Культура

Архангельский спектакль показали на сцене столичного театра имени Маяковского

Архангельский спектакль показали на сцене столичного театра имени Маяковского
Фото пресс-службы Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова
Спектакль Архангельского театра драмы «Василий Тёркин» был показан в театре имени Владимира Маяковского (сцена на Сретенке). Данное событие состоялось рамках конкурсной программы фестиваля драматического искусства «Уроки режиссуры».

Архдрамтеатр был впервые представлен в событии такого масштаба. Мэтры отечественного театра дали ему свою оценку, а зрители в трёх десятках городах страны смогли увидеть постановку в режиме онлайн в кинотеатрах. Режиссёром спектакля стал Алексей Ермилышев.

Всего в фестивале приняли участие 16 драматических и 30 музыкальных спектаклей. 35 театров со всей России показали свои постановки на 18 сценических площадках Москвы.

«Когда выходишь на сцену, чувствуешь, что фестивальный народ, который ходит на фестивальные спектакли, смотрит на артистов не так, как обычные зрители: «Мы готовы! Принимаем!». Эти смотрят по-другому. Они уже с самого начала вцепились в тебя. Поэтому есть разница между взглядом обычного зрителя и зрителя фестивального, искушенного, избалованного», – поделился впечатлениями от увиденного актёр театра драмы имени Ломоносова Иван Братушев.

Кроме того, 11 ноября состоялся специальный показ спектакля «Василий Тёркин» сетью детских технопарков «Кванториум». В мероприятии приняли участие более трёх с половиной тысяч детей и их родителей из 35 детских технопарков по всей России.

После просмотра юным зрителям предложили написать сочинение-рассуждение и поделиться впечатлениями о спектакле.

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