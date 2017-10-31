В столице Поморья завершились Дни Германии

Проведение Дней Германии в Архангельске стали уже доброй традицией. Уже в 13-й раз подряд архангелогородцам предлагался широкий спектр мероприятий из сферы культуры, образования и науки.

В этом году Дни Германии были посвящены 500-летнему юбилею Реформации - событию всемирно исторического значения.

Открытие Дней Германии прошло в Гостиных дворах. Свою точку зрения на Реформацию и её влияние на развитие Германии гостям исторического кафе изложили представители разных научных направлений. В трилектории приняла участие официальная делегация из города-побратима Эмдена во главе с обер-бургомистром господином Борнеманом.

Незабываемые впечатления горожане смогли получить от посещения органного концерта «Бах и Лютер: Люди, изменившие Европу» в исполнении немецких органистов Винфрида Дальке и Дарии Шнейдеровой.

Все желающие смогли увидеть плакатную выставку, посвящённую великому реформатору Мартину Лютеру «На сем стою. Мартин Лютер, Реформация и её последствия», послушать публичные лекции преподавателей САФУ, а также принять участие в конференции «Реформация в Архангельске. История и современность».

С особым интересом архангелогородцы встретили Фестиваль немецкого кино. А школьники приняли активное участие в городском открытом фестивале учащейся молодёжи «Межкультурный молодёжный диалог: Архангельск и Эмден», который прошёл на базе школы №14 имени Якова Лейцингера.