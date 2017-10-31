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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/11/13/53913.html

Культура

Елена Шатковская может стать почетным гражданином Архангельской области

Елена Шатковская может стать почетным гражданином Архангельской области
Инициатива по присвоению Елене Шатковской звания «Почётный гражданин Архангельской области» выдвинута региональным министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.

Её единогласно поддержали члены областной комиссии по наградам.

Елена Флегонтовна Шатковская внесла большой личный вклад в дело изучения, сохранения и развития природного и историко-культурного наследия Русского Севера. Под её руководством национальный парк «Кенозерский» стал общепризнанным образцом заповедной системы России и особым туристическим направлением Архангельской области.

В настоящее время в Кенозерском национальном парке полностью отреставрирован 21 памятник деревянной архитектуры, в отношении 18 – проведена противоаварийная и консервационная работа, три – находятся в стадии реставрации.

Это стало возможным, в том числе, благодаря уникальной реставрационной практике, сложившейся в национальном парке под руководством Елены Шатковской. При её участии оказывается содействие социально-экономическому развитию населённых пунктов, расположенных в границах Кенозерья. Благодаря деятельности Елены Шатковской парк стал биосферным резерватом ЮНЕСКО и вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2013 году Елене Флегонтовне Шатковской было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Представление губернатора о присвоении звания «Почетный гражданин Архангельской области» Елене Шатковской планируется рассмотреть на ноябрьской сессии областного Собрания депутатов 15 ноября 2017 года.

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