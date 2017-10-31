Елена Шатковская может стать почетным гражданином Архангельской области

Инициатива по присвоению Елене Шатковской звания «Почётный гражданин Архангельской области» выдвинута региональным министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.

Её единогласно поддержали члены областной комиссии по наградам.

Елена Флегонтовна Шатковская внесла большой личный вклад в дело изучения, сохранения и развития природного и историко-культурного наследия Русского Севера. Под её руководством национальный парк «Кенозерский» стал общепризнанным образцом заповедной системы России и особым туристическим направлением Архангельской области.

В настоящее время в Кенозерском национальном парке полностью отреставрирован 21 памятник деревянной архитектуры, в отношении 18 – проведена противоаварийная и консервационная работа, три – находятся в стадии реставрации.

Это стало возможным, в том числе, благодаря уникальной реставрационной практике, сложившейся в национальном парке под руководством Елены Шатковской. При её участии оказывается содействие социально-экономическому развитию населённых пунктов, расположенных в границах Кенозерья. Благодаря деятельности Елены Шатковской парк стал биосферным резерватом ЮНЕСКО и вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2013 году Елене Флегонтовне Шатковской было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Представление губернатора о присвоении звания «Почетный гражданин Архангельской области» Елене Шатковской планируется рассмотреть на ноябрьской сессии областного Собрания депутатов 15 ноября 2017 года.