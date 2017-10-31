В Архангельске назвали финалистов второго этапа «ТЭФИ-Регион

В Архангельском областном театре драмы состоялось торжественное закрытие второго этапа XVI Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион», проходившего в нашем городе с 7 по 9 ноября.

Президент фонда «Академия Российского телевидения» Александр Акопов отметил, что просветительское и развлекательное вещание наравне с информационным обязано быть на острие жизни. И просмотр конкурсных работ позволяет констатировать: есть качественный прогресс, есть стремление к лучшему, а в этом смысл любого конкурса.

- Я неоднократно бывал в Архангельске, очень люблю этот город и призываю всех присутствующих выбрать время и хоть чуть-чуть побродить по нему, особенно по центру, обратить внимание на деревянную архитектуру, вспомнить исторические события, людей, которые с ним связаны. Это интересный уникальный для нашей страны город, которому мы хотим сказать спасибо за прекрасную организацию нашего конкурса здесь, - сказал Александр Акопов, вручив благодарности губернатору региона Игорю Орлову и исполняющему обязанности главы Архангельска Даниилу Шапошникову.

Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, губернатор Игорь Орлов отметил:

- Для нас почетно в юбилейный для Архангельской области год принимать такой знаковый конкурс. «ТЭФИ-Регион» выполняет важную миссию: дает возможность узнать, чем живут регионы, устанавливает планку качества и социальной ответственности. У современного регионального телевидения – огромная аудитория, и оно вносит серьезный вклад в формирование нравственных ориентиров.

- Сегодня Архангельск – это событийное место, у нас проходят различные международные фестивали, значимые научные конференции, в прошлом году мы принимали международный форум «Арктика – территория диалога». И вот сегодня здесь проходит «ТЭФИ-Регион» - один из самых значимых профессиональных конкурсов для журналистов. Мы надеемся, что это станет хорошей традицией, - подчеркнул и.о. главы города Даниил Шапошников.

В Архангельске компетентное жюри, в состав которого входили такие известные телеперсоны как Кирилл Набутов, Михаил Кожухов, Алексей Лысенков, Сергей Майоров, Оксана Барковская и другие, выбрали лучших по тематическому направлению «Просветительское и развлекательное телевещание». Всего на конкурс была представлена 341 работа в 12 номинациях. Имена тех, кто вышел в финал, прозвучали со сцены драмтеатра.

Итоги конкурса «ТЭФИ-Регион» станут известны на заключительном этапе, который пройдет с 1 по 4 декабря в Тюмени, сообщает сайт городской админстрации.