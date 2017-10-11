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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/11/09/53873.html

Культура

В Архангельске будут набирать талантливых в колледж Олега Табакова

В Архангельске будут набирать талантливых в колледж Олега Табакова
Московский театральный колледж Олега Табакова проводит в нашем городе предварительный отбор абитуриентов для поступления. Экзаменаторы – известные российские артисты – оценят потенциальные актерские возможности.

Для них надо будет прочесть наизусть стихотворения, басни, отрывки из прозы, спеть, выполнить задание по ритмике. Все, кто успешно пройдет первый тур, приедут в Москву на итоговый отборочный экзамен.

В связи с тем, что в колледже будут учиться дети из всех регионов России, во время обучения предполагается их круглосуточное пребывание /пансион/ на государственном обеспечении.

Первый этап состоится Архангельске 16 декабря в помещении Архангельского колледжа культуры и искусства. Приглашаются девятиклассники.

Предварительная запись по телефону: 8 (8182)21-59-30 (с 13:00 до 17:00)

Как говорится, стране нужны таланты, а попробовать свои силы может каждый. 

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