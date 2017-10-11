Театр Панова получил больше всего "слонов" на фестивале "Ваш выход"

Вчера в Архангельске прошла церемония награждения победителей областного фестиваля "Ваш выход". Больше всего "слонов" получил Архангельский молодежный театр.

В номинации "Лучший актерский ансамбль" победил спектакль Молодежного "Вальпургиева ночь, или..." по пьесе знаменитого Венички Ерофеева. Евгений Шкаев признан "мастером эпизода" за роль Лоуренса в спектакле "Пьяные". Лучшая женская роль второго плана у Натальи Малевинской (спектакль "Страстотерпцы"), лучшая мужская роль второго плана у Антона Чистякова (спектакль "Месяц в деревне").

Актриса Молодежного театра Яна Панова получила приз за лучшую женскую роль - Натальи Петровны в тургеневском "Месяце в деревне", а молодой актер Александр Берестень стал победителем в номинации на лучшую мужскую роль - Иоанна в спектакле "Страстотерпцы". Кроме того, спецпризы фестиваля получили актер Степан Полежаев и режиссер Максим Диденко (за уличный спектакль "Путями Каина. Трагедия материальной культуры").

Архангельский театр драмы значительно отстал по наградам от Молодежного. Критики отметили Марию Беднарчик за роль Варвары в "Грозе", которая разделила победу с Натальей Малевинской в номинации за лучшую женскую роль второго плана. Номинацию "Надежда сцены" выиграла Нина Няникова (сыгравшая в "Грозе" Катерину). Также двое молодых актеров Павел Каныгин и Александр Зимин победили в номинации "Лучший дуэт" (спектакль "Две дамочки в сторону Севера")

Критики также отметили работу театра кукол: спектакль "Кот в сапогах" (лучший актерский ансамбль) и актрису Татьяну Горшенину (лучшая актерская работа в театре кукол).

А вот работы Северодвинского и Котласского театров в этом году не отмечались. Зато отметили двух заслуженных артистов Сергея Черноглазова и Галину Наточий, которые победили в номинации "Честь и достоинство", разделив ее с актрисой театра драмы Ольгой Зубковой и актером театра кукол Ростиславом Киселевым.