В Архангельске прошла «Ночь искусств»

В Старинном особняке на набережной «Ночь» началась еще днем, как и в других зданиях музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».

У посетителей была возможность посмотреть изысканную выставку русского и западноевропейского фарфора «Как много тайн хранит фарфор…» из частных коллекций и послушать увлекательный рассказ экскурсовода. Выставка работает буквально последние дни, 8 ноября она уже закрывается, - сообщает "Правда Севера".

После экскурсии все желающие смогли поучаствовать в творческой мастерской по скульптурной пластике под руководством Ирины Олонкиной, методиста по научно-просветительской деятельности. Из легкой самозатвердевающей пластичной массы для лепки появлялись цветы и фигурки. По мнению «подмастерьев», лепить из такой массы – одно удовольствие.

Как рассказала хозяйка музейного особняка Марина Чанева, в начале декабря в особняке открывается другая выставка, посвященная истории осветительных приборов «Струится лампы мягкий свет…» В ней тоже предполагается участие архангельских коллекционеров, но основу, вероятно, составят вещи XIX- XX веков из фондов музейного объединения.

В музее художественного освоения Арктики в субботу тоже было многолюдно, и тоже проводились мастер-классы – по росписи искусственного камня и изготовлению открытки, что оказалось очень популярным у детей, которых родители взяли на «Ночь» ввиду непозднего времени.

Этой «Ночью» вход в здания музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» был бесплатным. Если вы туда не попали нынешней «Ночью искусств», то еще никуда не опоздали – в выходные дни, 5 и 6 ноября, все здания музейного объединения будут работать с 10 до 18 часов.

А 5 ноября для детей будет проводиться отдельный «День искусств», но уже в здании Архангельского краеведческого музея – Гостиных дворах. Начало в 12.00.