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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/11/03/53799.html

Культура

Театры Архангельска объединятся на «Аллее звезд»

Театры Архангельска объединятся на «Аллее звезд»
Фестиваль «Ваш выход» завершится большим «капустником» в театре драмы.

В Архангельске в 8 раз проходит региональный театральный фестиваль «Ваш выход!». Участниками фестиваля, по традиции, стали театры Архангельска и области: Архангельский молодежный театр, театр драмы, кукольный театр, а также Северодвинский и Котласский театры драмы.

«Ваш выход» - это фестиваль актерских работ, где жюри оценивает лучшие работы в театре за последние 2 творческих сезона. Среди спектаклей, заявленных на фестиваль много громких премьер 2015 – 2016 годов.

Так, Архангельский молодежный театр участвует в фестивале со спектаклями «Вий», «Вальпургиева ночь», «Страстотерпцы», «Пьяные»; театр драмы со «Слоном», «Грозой» и «Двумя дамочками в сторону Севера»; театр кукол выдвинул спектакли «Гуси-лебеди», «Кот в сапогах» и «Как Зоки Баду доставали». Северодвинский театр драмы представил спектакли «Горе от ума» и «Жанна», а Котласский театр драмы привез в Архангельск прекрасный детский спектакль «Гадкий утенок».

Сейчас, фестиваль в самом разгаре, каждый день в театрах идут спектакли, которые смотрят критики из Москвы и Санкт-Петербурга. К слову, в рамках фестиваля проходит семинар молодых критиков под руководством ректора ГИТИСа Григория Заславского.

Заключительный вечер фестиваля, который пройдет в театре драмы 6 ноября, станет тем событием, которого с нетерпением ждут все театры! И даже не потому, что в этот вечер будут вручены награды лучшим артистам. В этот вечер все театры города и области объединятся на одной сцене! Дли зрителей, артисты готовят сюрприз – традиционный «капустник», в котором примут участие артисты всех наших театров.

Дорогие зрители, артисты, режиссёры, театральные деятели! Все любители и все причастные к театральному искусству! Это ваш вечер, приходите!

6 ноября в 18.00 в театре драмы.

Билеты можно приобрести в кассах:

- Архангельского молодежного театра (Логинова, 9, 13.00 – 18.30)

- театра драмы (Петровский парк, 1, 11.00 – 19. 30)

Цена билета – 300 руб.

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