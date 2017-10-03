В столице Поморья пройдёт ярмарка ремесленников

Мастера традиционного творчества представят свои работы на ярмарке, организованной в честь Дня народного единства. Мероприятие пройдет 4 и 5 ноября на площади Профсоюзов.

Ремесленники Архангельска уже готовят свои изделия для продажи: орнаментальное вязание, лоскутное шитье, изделия из бересты, роспись, украшения и традиционная кукла неизменно пользуются популярностью у архангелогородцев.

- Я занимаюсь созданием народной куклы. Изюминка – кукла из мочала. Издавна считалось, что такие куклы могут служить оберегом, обладают очистительной силой. И другие мои изделия – тканевая, игровая куклы – выполнены в традиционном северном стиле. Интересные, неповторимые экземпляры будут представлены и другими мастерами Архангельска, - рассказала организатор ярмарки Светлана Бондаренко.

Ярмарка ремесленников будет работать на площади Профсоюзов 4 и 5 ноября с 11 до 18 часов, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска.