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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/11/01/53753.html

Культура

Архангельский театр фольклора "Радеюшка" споёт на одной сцене с Надеждой Бабкиной

Архангельский театр фольклора "Радеюшка" споёт на одной сцене с Надеждой Бабкиной
Театр фольклора «Радеюшка». Фото из архива Дома народного творчества
Театр фольклора «Радеюшка», уникальный коллектив Дома народного творчества Архангельской области, примет участие в заключительном гала-концерте лауреатов фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия». В нём примут участие лучшие коллективы из 20 регионов России.

Специальные гости концерта – народная артистка РФ Надежда Бабкина и коллективы «Русская песня», Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай», государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо».

Театр фольклора «Радеюшка» – один из старейших коллективов Поморья с богатейшими песенными традициями. Это первый коллектив народного творчества в Архангельской области, который получил высокое звание «Заслуженный».

В репертуаре коллектива представлены протяжные, лирические, свадебные, хороводные, плясовые, шуточные песни районов Архангельской области, детские познавательные и музыкально-игровые программы. 

В Москве поморские артисты исполнят архангельские частушки, перепляс и песню «Я последний раз по Халую иду», - сообщила пресс-служба министерства культуры Архангельской области.

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