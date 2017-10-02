Архангельский театр фольклора "Радеюшка" споёт на одной сцене с Надеждой Бабкиной

Театр фольклора «Радеюшка», уникальный коллектив Дома народного творчества Архангельской области, примет участие в заключительном гала-концерте лауреатов фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия». В нём примут участие лучшие коллективы из 20 регионов России.

Специальные гости концерта – народная артистка РФ Надежда Бабкина и коллективы «Русская песня», Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай», государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо».

Театр фольклора «Радеюшка» – один из старейших коллективов Поморья с богатейшими песенными традициями. Это первый коллектив народного творчества в Архангельской области, который получил высокое звание «Заслуженный».

В репертуаре коллектива представлены протяжные, лирические, свадебные, хороводные, плясовые, шуточные песни районов Архангельской области, детские познавательные и музыкально-игровые программы.

В Москве поморские артисты исполнят архангельские частушки, перепляс и песню «Я последний раз по Халую иду», - сообщила пресс-служба министерства культуры Архангельской области.