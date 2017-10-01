На Архангельск опустится "Ночь искусств"

4 ноября в городе пройдут мероприятия под общим девизом «Искусство объединяет».

Архангельский краеведческий музей организует в Гостиных дворах выступления музыкантов и артистов Архангельска, обещая неожиданные дуэты и синтез искусств, лекции, экскурсии и даже мастер-классы – от традиционных до лингвистических и клоунадных.

Посетители музея смогут попробовать свои силы в интеллектуально-развлекательной игре «Мозгобойня».

Всего будет задействовано более 15 музейных площадок, концентрация искусства на которых превысит все возможные показатели.

К Всероссийской акции «Ночь искусств» присоединились и многие другие учреждения культуры Поморья. Это и Добролюбовка в Архангельске, и Заостровский дом культуры, и Бобровский сельский дом культуры, и музыкальная школа № 3 в Северодвинске, Шенкурский, Вельский, Вилегодский краеведческие музеи.

Дом культуры поселка Уемский приготовил целую программу «Ночь искусств на родине Сени Малины». Кроме выставки детских рисунков, викторины, игр и творческой мастерской зрителей ждут мастер-класс по приготовлению национальных блюд и концерт ансамбля индийского танца «Зиндеги».

География участников всероссийской акции «Ночь искусств» обширна. Прямо сейчас организаторы мероприятий размещают анонсы своих концертов, встреч, показов, выставок, экскурсий на официальном портале акции. Именно там можно в любое удобное время познакомиться с подробной афишей «Ночи искусств» в Поморье и по всей России.