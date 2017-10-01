В Архангельске пройдёт презентация книги Татьяны Зелениной "Тайны старого дома"

Завтра, 28 октября в 15 часов в доме Е.К.Плотниковой (ул. Поморская,1) состоится презентация новой книги Татьяны Зелениной «Тайны старого Дома», изданной в 2017 году.

Татьяна Владимировна Зеленина – заслуженный работник культуры, заведующая отделом «Городская художественная культура» Музейного Объединения, обладатель Пушкинской медали, автор многочисленных научных статей и ряда книг о жизни старого Архангельска.

«Тайны старого Дома» – второе, значительно дополненное и переработанное издание. Это уникальный исторический документ XX века, раскрывающий страницы жизни старых архангельских домов. Книга написана на основе собранных в течение 26 лет документов, фотографий, воспоминаний архангелогородцев.

Книга состоит из двух частей: первая – рассказывает об истории усадебного дома Екатерины Кирилловны Плотниковой, его интерьерах и его обитателях, вторая – знакомит с жизнью архангельских домов рубежа веков в дни праздников – Рождество, Масленица, Пасха, День Ангела.

Новую книгу представит сама автор – удивительный рассказчик, увлеченная и влюбленная в родной город.