«Матильда»: отречение от любви

Вчера в Архангельске прошла премьера одного из самых скандальных фильмов последних лет – «Матильда» Алексея Учителя. К этой картине как нельзя больше подходит известное русское выражение: не так страшен черт, как его малюют.

Еще за полгода до показа картины, некоторые «общественные и религиозные деятели» воинственно ополчились на «Матильду». Главные обвинения в адрес режиссера, сценариста и Фонда кино – искажение личности последнего русского императора Николая II, причисленного православной церковью вместе со всей расстрелянной в 1918 году царской семьей к лику святых. Мол, Николай у Учителя был чуть ли порнографической фигурой, а рассказ о его страсти к знаменитой балерине Матильде Кшесинской – это оскорбление чувств верующих. Но фильм, похоже, не обрадует тех, кто так жаждал его запрета. Ничего страшного и порочного в картине Учителя нет.

Одной из ярых противниц «Матильды» является депутат Госдумы РФ и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она буквально завалила генерального прокурора Чайку требованиями и письмами с народным гневом. Вообще, вся эта ситуация напомнила 1958 год в СССР и травлю Бориса Пастернака после присвоения ему Нобелевской премии по литературе. Тогда-то и родилась знаменитая фраза «Я Пастернака не читал, но не уважаю». Точно так же осуждают «Матильду» те, кто фильм даже не смотрел. Лично мне стало жалко симпатичную женщину Наталью Поклонскую, пытающуюся играть в большую политику и большую мораль. И вновь и вновь возникает мысль, что наши «власть имущие» и «духовные активисты» так и не научились отделять зерна от плевел. А точнее, реальность от искусства. Заварив такую «кашу» с фильмом «Матильда», они добились обратного эффекта – люди просто-таки валом пошли в кинотеатры.

В свое время в детстве меня потряс фильм Элема Климова «Агония» про Григория Распутина и его влияние на царскую семью. До сих пор вижу перед собой страшные глаза героя Алексея Петренко и испуганное лицо Николая в исполнении Анатолия Ромашина. После «Матильды» я снова вспомнил «Агонию» и подумал: а почему наши православные активисты не поливают грязью тот фильм, где гораздо явственнее показана порочность дома Романовых и русской аристократии? Только потому, что он был снят в атеистическом СССР? Или не менее страшный «Цареубийца» Шахназарова, где царь вообще выглядит совершенно слабым и беззащитным. Какое-то избирательное у нас «православное сообщество», честное слово…

Что касается фильма «Матильда», то он превосходно снят, операторская работа поражает – кажется, что камера «залезает» в такие места, куда ранее не ступала нога человека. Но мы видим не только масштабные драматические полотна вроде крушения царского поезда или «ходынской трагедии», но и, самое главное, страсть, живущую в глазах будущего императора и танцовщицы. Страсть, переходящую в любовь…

Главная тема, о которой хотел рассказать Алексей Учитель – выбор. Николай Романов еще не император, но уже наследник, отец его – знаменитый Александр Миротворец (прекрасно сыгранный Сергеем Гармашом) вот-вот умрет. Весь двор обсуждает основной вопрос – кто станет супругой будущего царя? В начале фильма Александр III говорит сыну про Кшесинскую: такая женщина тебе нужна. Она сильная и неукротимая, талантливая, такая вполне может сделать из тихого и мечтательного Ники будущего императора огромной страны. Но параллельно возникает Алекс, - немецкая принцесса, на которую делают ставку другие представители двора. И Николай Романов теряется, он не знает, что ему делать.

Да, можно сказать, что будущий император (его сыграл американский актер Ларс Айдингер) в фильме Учителя скорее слаб, чем могущественен. Но ведь на дворе не 1905 и не 1913-й год, а 1894-й, Николаю всего 26 лет, а он уже должен отказаться от своей страстной любви к Кшесинской и принять корону. В фильме звучит фраза, брошенная «последнему Романову» из уст знаменитого обер-прокурора Синода Константина Победоносцева: «Ты имеешь право на все, кроме любви». Но именно любовь поначалу выбирает Николай, и именно ради нее готов вовсе отречься от престола.

Матильда (актриса Михалина Ольшанская) буквально сводит с ума всю российскую «элиту». В нее влюбляется и двоюродный брат Николая Андрей. Ради нее совершает безумства поручик Воронцов (артист Даниил Козловский). Но сердце балерины отдано Ники, ради него она будет танцевать, разбивая ноги в кровь, за ним она готова идти куда угодно, даже в изгнание. Ей нужен он не как всесильный царь, а просто как любящий мужчина. Ольшанская сыграла натуру страстную и сильную, именно такую и желал своему сыну Александр III. Они с отцом Ники похожи: тот во время крушения поезда, держал целый вагон на своих плечах, чтобы спасти семью, а Матильда готова взять на свои хрупкие плечи этого сентиментального молодого человека, которого вот-вот сделают царем.

Но Николай Романов только вначале кажется слабым, - в итоге он не только не отрекается от престола, но и принимает огромную страну. Он требует не сбрасывать в братские могилы тела погибших при «ходынской трагедии». «Похороните их в гробах, и за каждого я даю 500 рублей серебром». «Но ведь это огромная сумма» - возражают ему. «Выполняйте!» - приказывает царь. Именно тогда он и перестал быть скромным Ники и стал Николаем II. А ведь еще на коронации Александра Федоровна просила не надевать на его голову корону, ограничившись шапкой Мономаха. «Ему будет тяжело», - говорит она старой императрице, вдове Александра III. «Нет, он наденет корону», - требует царица-мать. И Николай принимает условия. Возможно, понимая, что корона будет тяжелой во всех смыслах…

Отрекаясь от любви, Николай берет страну – тяжелейшую корону с ее нищетой, революционными угрозами и утрачивающейся верой. И благородно несет эту корону вплоть до отречения, нет, - до самой страшной гибели в подвалах Ипатьевского дома. В фильме Учителя в финальных титрах говорится, что Николай прожил со своей женой Александрой 24 года в счастливом браке. И нет никакого намека на то, что царь изменял своей жене или продолжал флиртовать с Кшесинской. Возможно, он любил ее до последнего своего часа, но это была уже его боль, он знал, на что шел…

Конечно, фильм Алексея Учителя не лишен «лакировки», в некоторых местах он похож на сказку, где-то кажется, что ради усиления эффекта герои слишком рвут страсти. Лично мне не совсем понятна роль поручика Воронцова, - это уже какой-то Парфен Рогожин из Достоевского, в общую канву фильма не совсем вписывается. А вот будущая императрица Александра дается «в развитии»: сначала это некрасивая женщина с сильным немецким акцентом, а вот она уже влюбленная и красивая, с распущенными рыжими волосами и завладевшая вниманием будущего царя. Но фильм есть фильм, здесь всегда есть немалая доля вымысла и преувеличения. В конце концов, Учитель и не ставил задачу снимать, как Алексей Герман – подробно, точно и детально. Его картина рассчитана на массового зрителя, а потому не претендует и на какую-то философию.

Ну и, напоследок, про мораль. У кинотеатра «Русь» в день премьеры «Матиьды» дежурил единственный протестующий. Он призывал горожан бойкотировать фильм. «А вы сами смотрели эту картину?», - спрашиваю этого неглупого вроде человека, даже пишущего, по его словам, стихи. «Нет, и не собираюсь». «Тогда как вы можете судить то, чего сами не видели?» «Но ведь фильм порочит честь царской семьи», - говорит мне мужчина и начинает пересказывать штампы, которые я уже читал в Интернете. Вот же странные люди, - подумал я. Ну, пришел бы, посмотрел, а потом вышел на улицу, и говорил бы: какой ужас, какой ужас! Но ведь не сходит и не посмотрит. А в его душе уже живет осуждение, уже зреет протест.

Пройдет каких-то лет пять-семь, и забудут все про «скандальную» «Матильду». И останется только фильм. Про человека, который отрекся от любви ради короны…