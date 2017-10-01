Александр Дятлов о премьере "Матильды": в фильме нет ничего, что подрывает веру в царя

Сегодня в Архангельске прошла долгожданная премьера ставшей еще до выхода в прокат скандальной "Матильды". К счастью, никаких эксцессов не возникло, а у входа в кинотеатр дежурил единственный мирный протестующий.

Говоря об увиденном фильме, депутат Архангельского областного Собрания Александр Дятлов отметил его положительную энергетику. "Я так и не понял, из-за чего все так возмущались. Царь изображен красивым, воспитанным человеком. Его отец - Александр III показан в героический момент спасения семьи при крушении поезда. Мне кажется, что только тот, кто никогда никого не любил, может возмущаться. В фильме нет ничего, что подрывает веру в царя и в царскую семью".

Касаясь художественных достоинств фильма Алексея Учителя, депутат отметил, что он немного похож на сказу. "Слегка напоминает сюжеты из Бориса Акунина. Понятно, что сюжет вымышлен, некоторые события искажены. В итоге царь делает выбор в пользу жены и престола, отрекаясь от своей любви".

У входа в кинотеатр дежурил единственный человек, который призывал горожан бойкотировать "Матильду". Его зовут Олег, он поэт и сын известного северного писателя Виталия Маслова. Мужчина выражал протест спокойно, объясняя его "глумлением режиссера Учителя над историей царствующих страстотерпцев". Олег Маслов тем самым поддержал депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую, которая неоднократно призывала запретить фильм к показу. К слову, сам фильм Маслов не смотрел, но его осуждает.

Зрители, которые сегодня в Архангельске посмотрели "Матильду", по их словам, получили положительные впечталения.

Более подробно о самом нашумевшем фильме 2017 года завтра в авторском обзоре на "Двине-Информ".

Фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя рассказывает о страстной любви будущего императора Николая II и известной балерины Матильды Кшесинской. В фильме заняты как российские, так и зарубежные актеры. Еще до выхода "Матильды" на нее ополчились православные активисты, которые посчитали сам сюжет кощунственным по отношению к причисленным к лику святых императора и его семьи.