Пожилые жители Исакогорки и Цигломени попробовали себя в эстрадном искусстве

Такую возможность им дал окружной фестиваль творчества пожилых людей "Таланты нашего двора", который прошёл 22 октября в культурном центре "Бакарица.

Интересно, что все участники фестиваля - это люди старшего возраста, жители Исакогорского и Цигломенского округов, которые не постеснялись выступить перед публиков, показать себя и свои таланты.

По словам организаторов, мероприятие проходило в четырех номинациях: эстрадная песня (как соло, так и дуэты), хоровые коллективы, вокальные ансамбли и художественное слово (стихи).

Фестиваль длился целых три часа и полностью оправдал выражение "Полнится талантами земля русская".

В завершении мероприятия все артисты были награждены дипломами фестиваля.