Пожилые жители Исакогорки и Цигломени попробовали себя в эстрадном искусстве

Интересно, что все участники фестиваля - это люди старшего возраста, жители Исакогорского и Цигломенского округов, которые не постеснялись выступить перед публиков, показать себя и свои таланты.
По словам организаторов, мероприятие проходило в четырех номинациях: эстрадная песня (как соло, так и дуэты), хоровые коллективы, вокальные ансамбли и художественное слово (стихи).
Фестиваль длился целых три часа и полностью оправдал выражение "Полнится талантами земля русская".
В завершении мероприятия все артисты были награждены дипломами фестиваля.