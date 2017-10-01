В Архангельск прилетела Алиса Гребенщикова

Известная актриса Алиса Гребенщикова и телеведущая Тутта Ларсен вошли в состав жюри, которое оценивает лучшие произведения участников конкурса "Живая летопись".

Напомним, весной этого года Архангельская область первой среди российских регионов организовала у себя литературный конкурс «Живая летопись».

Ученикам 6–11 классов предложили примерить на себя роль писателей и стать авторами книг, рассказывающих об истории их собственных семей и родного края.

Кроме того, в сети Интернет было организовано читательское голосование. В результате были отобраны и напечатаны книги лучших юных литераторов.

Издания передадут авторам в ходе торжественной церемонии, которая состоится 26 октября в зале заседаний правительства Архангельской области, - сообщила пресс-служба правительства области.