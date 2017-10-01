Старшеклассники Новодвинска примут участие в конкурсе творческой молодёжи

В эту субботу В Новодвинске состоится первый этап III-го городского конкурса среди творческой молодежи Новодвинска «Вместе – мы команда!»

В творческом состязании примут участие три команды старшеклассников и это представители школ № 1, 2 и гимназии. Количество каждой - 25 талантливых, ярких и неординарных юношей и девушек, ждущих получить бурю эмоций и энергетического заряда от одного из нашумевших молодёжных проектов.

Отметим, что первый этап (презентация команд) III-го городского конкурса «Вместе – мы команда!» посвящёна году экологии. Свою визитку на тему «Мы здоровье бережём - в чистом городе живём» представит каждый школьный коллектив 28 октября на большой сцене Дворца Культуры.

Начало в 14.00, - сообщила пресс-служба администрации Новодвинска.