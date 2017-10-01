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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/10/25/53629.html

Культура

Дмитрий Медведев прислал поздравительную телеграмму в Архангельский театр драмы

Дмитрий Медведев прислал поздравительную телеграмму в Архангельский театр драмы
Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова открыл свой 85-ый юбилейный театральный сезон. Поздравительную телеграмму в адрес коллектива театра и зрителей отправил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Публикуем текст телеграммы.

"Дорогие друзья!

Поздравляем вас с замечательным юбилеем! 85 лет назад пьесой Максима Горького «На дне» открылся первый сезон Архангельского Большого театра драмы. Это событие стало началом вашей истории, менялись времена, названия театра, неизменным оставался лишь успех у зрителей.

Сегодня Архангельский театр является одним из самых современных и красивых на севере. На его подмостках воплощают свои замыслы известные режиссёры и художники, блистают артисты разных поколений, признанные мастера и молодые таланты. В вашем репертуаре, классические и современные постановки. В каждой из них вы ведёте откровенный разговор со зрителем, который отвечает вам искренней любовью и аплодисментами.

Свой 85-ый сезон вы встречаете новыми спектаклями и проектами, уверен, что они подарят незабываемые впечатления всем, кто придет поздравить свой любимый театр.

Желаю вам вдохновения и больших творческих успехов! 

Дмитрий Медведев,
Председатель Правительства Российской Федерации".

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