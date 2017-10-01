В Архангельске пройдет фестиваль «Голос улиц»

25 ноября в культурном центре «Северный» пройдёт фестиваль молодёжных субкультур «Голос улиц».

Фестиваль будет проводиться по номинациям: «Косплей», «Фотография», «Хип-хоп-клип», «Рэп», «Современный танец» и «Оригинальный жанр».

В фестивале может принять участие молодёжь, живущая в Архангельске, в возрасте от 14 до 30 лет, - сообщила пресс-служба городской администрации.

Участникам нужно подать заявку в культурный центр «Северный», в кабинет №55, по адресу электронной почты kcsever.kab55@yandex.ru с пометкой «Голос улиц», а также организатору фестиваля Бала Алене Вячеславовне в личном сообщении «ВКонтакте» до 18 часов 19 ноября этого года.