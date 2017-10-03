На кинофестиваль "Берегиня" поступило 140 заявок

Как отметил председатель Архангельского отделения Союза журналистов России, директор студии «Поморфильм» Владимир Лойтер, жюри предстоит серьёзная работа.

— Отборочному жюри будет не просто из 140 российских, испанских, казахских, белорусских, армянских, грузинских, узбекских, турецких игровых и документальных фильмов составить шорт-лист, – подчеркнул Лойтер. – В него попадут лучшие. Перед архангельскими любителями кино предстанут киноленты, рассказывающие о любви, дружбе, нелегких и счастливых судьбах, поисках и сомнениях, присущих всем народам, живущим на нашей планете Земля.

Последними на фестиваль поступили заявки от авторов документальных короткометражек из Архангельска и Нижнего Новгорода.

Документальный фильм из Архангельска «Эпоха, отражённая в ажуре» создали участники детской телестудии «В Связке-Юниор» под руководством режиссера Галины Косаревой. Он рассказывает о косторезном училище № 27 села Ломоносово.

Из Нижнего Новгорода также пришел документальный фильм – «Настоящий» режиссёра Богдана Дудченко: «Трое мужчин, без профессионального прошлого в смешанных единоборствах, решили выйти в ринг, чтобы доказать право носить гордое звание «настоящий мужчина». Герои фильма расскажут, как человека могут изменить смешанные единоборства, и, кто такой настоящий мужчина в современном обществе?».

Шорт-лист фестиваля будет опубликован в конце октября, сообщают организаторы фестиваля, сообщает Правда Севера.