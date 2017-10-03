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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/10/22/53576.html

Культура

На кинофестиваль "Берегиня" поступило 140 заявок

На кинофестиваль "Берегиня" поступило 140 заявок
Как отметил председатель Архангельского отделения Союза журналистов России, директор студии «Поморфильм» Владимир Лойтер, жюри предстоит серьёзная работа.

— Отборочному жюри будет не просто из 140 российских, испанских, казахских, белорусских, армянских, грузинских, узбекских, турецких игровых и документальных фильмов составить шорт-лист, – подчеркнул Лойтер. – В него попадут лучшие. Перед архангельскими любителями кино предстанут киноленты, рассказывающие о любви, дружбе, нелегких и счастливых судьбах, поисках и сомнениях, присущих всем народам, живущим на нашей планете Земля.

Последними на фестиваль поступили заявки от авторов документальных короткометражек из Архангельска и Нижнего Новгорода.

Документальный фильм из Архангельска «Эпоха, отражённая в ажуре» создали участники детской телестудии «В Связке-Юниор» под руководством режиссера Галины Косаревой. Он рассказывает о косторезном училище № 27 села Ломоносово.

Из Нижнего Новгорода также пришел документальный фильм – «Настоящий» режиссёра Богдана Дудченко: «Трое мужчин, без профессионального прошлого в смешанных единоборствах, решили выйти в ринг, чтобы доказать право носить гордое звание «настоящий мужчина». Герои фильма расскажут, как человека могут изменить смешанные единоборства, и, кто такой настоящий мужчина в современном обществе?».

Шорт-лист фестиваля будет опубликован в конце октября, сообщают организаторы фестиваля, сообщает Правда Севера

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