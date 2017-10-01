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Пятница, 20 октября, 21:38

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/10/20/53555.html

Культура

В столице Поморья состоится "вечеринка обмена"

В столице Поморья состоится "вечеринка обмена"
Уже сегодня, 20 октября в фотостудии Svetlo пройдёт Дресс-кроссинг. Это такая "вечеринка обмена" - место, где люди могут обменяться ненужными вещами, а заодно завести новые знакомства, попить чайку и послушать полезные лекции на разные темы.

Хотя изначально понятие "дресс-кроссинг" подразумевало только обмен одеждой, на архангельском "дресс-кроссинге" обменять можно будет что угодно - вещи, книги и даже бутылку хорошего вина. Администраторы решат, во сколько купонов оценить ту или иную вещь. Это будет зависеть от бренда и качества вашей вещи. 

"Единственное условие, вещь должна быть опрятной, чистой и связана с положительными воспоминаниями" - отмечают организаторы. 

На мероприятии вы можете выбрать две роли: участник и гость.

Чтобы стать участником, нужно иметь как минимум 10 вещей и подойти за пару часов до начала дресс-кроссинга. Администраторы повесят на все ваши товары специальные бирки.

Гостю же нужно просто прийти и захватить собой пару вещей. Будет здорово, если вы принесете с собой угощение - печенье, конфеты и другие вкусности. 

Зал будет разделен на две площадки: на одной люди будут обмениваться вещами, а вторая станет "пространством для диалога". Там будут выступать лекторы. Один из них - Валерий Ганичев, портной и создатель магазина. Он расскажет о том, почему у молодых людей отсутствует культура ношения классической одежды, а  также о тонкостях мужского классического костюма.

Дресс-кроссинг начнётся в 18:00, по адресу Гагарина 42, фотостудия Svetlo.

Варвара Белозерцева, Сегодня 11:48

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