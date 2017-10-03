В Архангельске открылась выставка о сотрудничестве России и Норвегии

На открытии собравшихся приветствовала министр культуры Архангельской области Вероника Яничек:
«Эта выставка плаката интересна и очень информативна. Культура объединяет наши страны и даёт возможность вспомнить мужественных людей, осваивавших Арктику в разные годы».
Открывая выставку в Архангельске, министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде подчеркнул:
«Для меня это большая честь. Экспозиция показывает пример взаимовыгодного сотрудничества норвежцев и россиян. Над её созданием работали сотрудники как российских, так и норвежских музеев. Работа велась на протяжении нескольких лет».
Выставочный проект «Норвегия и Россия: сила притяжения – Арктика» будет работать до 20 декабря.