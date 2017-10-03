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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/10/20/53542.html

Культура

В Архангельске открылась выставка о сотрудничестве России и Норвегии

В Архангельске открылась выставка о сотрудничестве России и Норвегии
Выставка «Норвегия и Россия: сила притяжения – Арктика» рассказывает об экспедициях Фритьофа Нансена на «Фраме», экспедиции Руаля Амундсена на «Мод» вдоль российского побережья, об Александре Кучине, компании Юнаса Лида и развитии торговли в Сибири, спасении Умберто Нобиле ледоколом «Красин», а также о современном сотрудничестве наших государств в полярных регионах.

На открытии собравшихся приветствовала министр культуры Архангельской области Вероника Яничек:

«Эта выставка плаката интересна и очень информативна. Культура объединяет наши страны и даёт возможность вспомнить мужественных людей, осваивавших Арктику в разные годы».
Открывая выставку в Архангельске, министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде подчеркнул:

«Для меня это большая честь. Экспозиция показывает пример взаимовыгодного сотрудничества норвежцев и россиян. Над её созданием работали сотрудники как российских, так и норвежских музеев. Работа велась на протяжении нескольких лет».

Выставочный проект «Норвегия и Россия: сила притяжения – Арктика» будет работать до 20 декабря. 

Министерство культуры Архангельской области, Сегодня 10:00

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