В Добролюбовке пройдет встреча с немецкими музыкантами

Винфрид Дальке – выдающийся органист-виртуоз, доцент Университета искусств в Бремене, директор церковной музыки Евангелической реформатской церкви Восточной Фрисландии, органист реформатской церкви в Леере.
Дария Шнейдерова – органист католической церкви Святой Марии в Леере.
Разговор в библиотеке позволит публике ближе познакомиться с Винфридом Дальке и Дарией Шнейдеровой, а посетить их концерт «Бах и Лютер. Люди, изменившие Европу» можно будет 22 октября в 16:00 в камерном зале Поморской филармонии.