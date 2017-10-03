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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/10/19/53535.html

Культура

В Добролюбовке пройдет встреча с немецкими музыкантами

В Добролюбовке пройдет встреча с немецкими музыкантами
Фото пресс-службы правительства области
Творческая встреча с органистами из Германии Винфридом Дальке и Дарией Шнейдеровой состоится 21 октября в 14:00 в актовом зале библиотеки имю Н.А. Добролюбова накануне концерта в Поморской филармонии.

Винфрид Дальке – выдающийся органист-виртуоз, доцент Университета искусств в Бремене, директор церковной музыки Евангелической реформатской церкви Восточной Фрисландии, органист реформатской церкви в Леере.

Дария Шнейдерова – органист католической церкви Святой Марии в Леере.

Разговор в библиотеке позволит публике ближе познакомиться с Винфридом Дальке и Дарией Шнейдеровой, а посетить их концерт «Бах и Лютер.  Люди, изменившие Европу» можно будет 22 октября в 16:00 в камерном зале Поморской филармонии.

Министерство культуры Архангельской области, Сегодня 18:05

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