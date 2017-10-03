В Добролюбовке пройдет встреча с немецкими музыкантами Фото пресс-службы правительства области Творческая встреча с органистами из Германии Винфридом Дальке и Дарией Шнейдеровой состоится 21 октября в 14:00 в актовом зале библиотеки имю Н.А. Добролюбова накануне концерта в Поморской филармонии. Винфрид Дальке – выдающийся органист-виртуоз, доцент Университета искусств в Бремене, директор церковной музыки Евангелической реформатской церкви Восточной Фрисландии, органист реформатской церкви в Леере. Дария Шнейдерова – органист католической церкви Святой Марии в Леере. Разговор в библиотеке позволит публике ближе познакомиться с Винфридом Дальке и Дарией Шнейдеровой, а посетить их концерт «Бах и Лютер. Люди, изменившие Европу» можно будет 22 октября в 16:00 в камерном зале Поморской филармонии. Нашли ошибку? Выделите текст,

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